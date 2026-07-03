震盪越要穩穩收息！00961公告配息0.19元、年化狂飆18% 老牛讚：ROE選股真正賺錢

00961配息又寫下新紀錄了

大盤單月驚現4次千點大跌，你帳戶的現金流站得穩嗎？FT臺灣永續高息（00961）公告最新配息0.19元，比去年同期暴增超過30%，用實力寫下亮眼新紀錄！

市場震盪先穩住心態

最近這盤，真的難熬。光是6月，千點大跌就來了4次，一天殺、一天拉，帳上數字跟著上沖下洗，看了實在坐不住。這種震法，心臟不夠大顆，真的扛不住。

這種時候，常有網友私訊老牛。老牛的回應通常比較正面，但也想提醒一句：越想猜高低點、抓進出場，心態越容易亂。與其每天被盤嚇，不如先把該領的息穩穩收進口袋。現金落袋，心裡才踏實，也比較不會被一時的波動牽著走。這，就是這個月想跟大家聊00961的原因。

00961七月配息0.19元，年化配息率落在18%上下，是掛牌以來最亮眼的一次。給個對照更有感：去年同期才配0.115元，這次直接拉到0.19元，成長超過三成。同一檔ETF、同一個月份，一年就拉開這麼大的差距，這不是巧合，跟它的選股邏輯有關。

選股邏輯

市面上高息ETF百百種，玩法大不同：

0056：鎖定「未來誰配最高」 00878：追求「過去三年配得穩」 00919：卡位「當下最高息」

而00961的策略更紮實，它不盲目追求高殖利率，而是先用ROE篩選出「真正有賺錢能力」的公司，再從裡面挑股利率還有吸引力、沒被買貴的標的。所以老牛才說：看ETF最在意的其實不是殖利率高不高，而是這個「高」，是不是真的建立在有賺錢的基礎上。

總結來說，00961七月配息為0.19元，確實會讓年化配息率維持在相當亮眼的18%高水準，而且與去年同期0.115元相比，也有明顯成長。它的亮點不只是穩定高息，而是結合月配、ROE體質篩選與相對分散的選股邏輯。

對想要建立現金流的投資人來說，可以放進觀察名單；但要記得先看懂邏輯，再決定部位，才是抱得緊、睡得好的關鍵。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。