安聯00984A配息創新高！「這一天」最後買進日

主動安聯台灣高息（00984A）公告最新配息，每受益權單位預估配發0.415元，較前一期0.268元增加0.147元，配息金額同步創下成立以來新高。若投資人欲參與本次配息，7月15日為最後買進日，7月16日除息，股利預計於8月11日發放。

台股在震盪中持續挑戰新高，今年來漲幅超過六成，而市場環境也已逐步由過去的單邊多頭行情，轉向波動加劇、類股輪動加速的新階段。隨著AI與半導體產業帶動的漲勢已累積相當幅度，未來市場表現將更容易受到利率政策、資金流向及國際政經情勢等多面向影響，投資策略也更需植入兼顧收益與成長的多策略因子，以靈活應對市場變化。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人廖本隆表示，市場關注焦點除了企業獲利成長動能外，隨著下半年進入傳統配息旺季，除權息行情也將成為未來數個月的重要觀察指標。在資金追求穩定現金流與投資收益的背景下，高股息相關標的預期將持續受到市場青睞。

廖本隆指出，目前00984A的投資布局以AI供應鏈及半導體資本支出循環為核心，掌握科技產業長線成長契機，同時搭配金融股配置，提供相對穩定的收益來源，使整體投資組合兼具「成長」與「防禦」特性，有助於在震盪市況中提升投資韌性。

不過，面對近期市場波動升溫，廖本隆也提醒投資人仍須留意幾項關鍵變數。首先是AI投資節奏是否出現變化，包括科技大廠資本支出規模及終端需求轉變，均可能影響相關供應鏈表現；其次，部分產業仍處於復甦初期階段，庫存循環與需求回升的延續性仍有待觀察。此外，利率走勢與資金環境變化、以及地緣政治風險，也可能持續影響市場評價與資金流向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。