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10元買00955飆到17元！阿格力曝五大商社修正後估值：更適合左側交易

聯合新聞網／ 阿格力
00955歷經修正後本益比回落至15倍內，專家看好五大商社具長期護城河且財報展望正成長，比AI股更適合左側交易與長線配置。記者余承翰／攝影
00955歷經修正後本益比回落至15倍內，專家看好五大商社具長期護城河且財報展望正成長，比AI股更適合左側交易與長線配置。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為7月2日

去年暑假幫小孩中信日本商社（00955）買10元，結果農曆年就漲到17，熱到我第一時間就發文提醒溢價...

隨著日本商社經過五月中到六月底的價格修正，商社整體的本益比與股價淨值比已從先前的相對高位回落，泡沫風險得到釋放。

期間我複委託獲利回吐超多，但一股未賣，畢竟是長期投資的配置跟未來日本房子的房貸還款來源。

而且畢竟商社不是AI快速成長股，而是巴菲特認定的長期護城河企業。

先前飆漲時到20倍的本益比實在是太高，現在很多回到15倍內，反而是較合理的估值；而且五大商社今年財報展望都是正成長，左側交易是比右側適合。

然後AI不好的時候，商社比較會動，這點倒是好理解。

◎感謝 阿格力 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00955中信日本商社 巴菲特 ETF

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