009826新台幣無腦買全球…免開海外帳戶、半夜盯盤！詹璇依：包辦48國千檔標的

財經主持人詹璇依於影音內容中指出，許多投資人近兩年在台股賺得不錯，然而台股的集中度其實比想像中高，光是台積電、聯發科與鴻海前三大權值股便在加權指數中佔比近四成。

若將資金完全集中在單一市場與半導體產業，一旦全球資金輪動或主題轉移，投資人將面臨雞蛋放在同一個籃子裡的風險。

她表示，雖然日本、印度及歐洲等市場同樣表現亮眼，但一般散戶若要自行研究各國標的，往往面臨需要開立海外帳戶、自行換匯以及半夜盯盤等繁複流程。

針對想跨足全球市場卻怕麻煩的投資人，詹璇依介紹了近期推出的「貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）」，其追蹤「S&P TIP世界股票指數」。

這檔ETF與台灣過往僅持股50至300檔的精選型全球ETF不同，一口氣涵蓋48個國家、超過1000檔大中小型股票，直接覆蓋全球近90%的可投資股票市值，成分股從美國AI晶片霸主輝達，到歐洲半導體核心ASML與台灣的台積電均包含在內，能讓投資人免去預測個別國家或市場爆發力的心力。

在運作機制上，該ETF採用市值加權方式，當某個市場或公司的市值因表現優異而變大時，其持股比重便會自然跟著提高，可動態反映市場結構變化。

此外，其具備「IPO快速通關」機制，只要新上市公司的流通市值達20億美元以上，最快五個交易日即可納入。

背後則由全球最大資產管理集團拜德旗下的全球ETF龍頭品牌iShares支援，透過近百位交易員24小時跨時區接力運作，可為投資人省下近18%的交易成本，並搭配250多位風控專家與AI模型全天候監控風險。

詹璇依指出，這檔ETF對台灣投資人而言具有多項便利優勢。

首先是以新台幣計價，在台股盤中即可直接交易，流程與買普通台股完全相同，免去海外券商開戶與換匯的困擾；

其次，其採取累積型設計，將股息直接再投入，具備不用繳股利所得稅、免二代健保補充保費的稅務優勢；

最後，所有稅務申報皆比照台灣法規，不需處理境外的複雜稅務。對於想分散單一市場風險、又不想耗費時間研究多國股市的投資人，是值得深入了解的選項。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。