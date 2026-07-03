上半年大盤含息報酬60.3%！00922、00850...5檔市值型ETF超車0050：009803狂飆73.81%

很快的，2026年上半年已經結束，本文稍微做個總結。大盤含息報酬率60.3%，以下是版主關注的ETF，今年上半年的含息報酬率：

台股市值型

玉山市值動能50（009803）：73.81% 元大臺灣ESG永續（00850）：69.29% FT臺灣Smart（00905）：68.45% 國泰台灣領袖50（00922）：66.99% 華南永昌優選50（009808）：66.62% 元大台灣50（0050）：65.85% 富邦公司治理（00692）：61.77%

台股主動型

主動統一台股增長（00981A）：91.13% 主動群益台灣強棒（00982A）：75.41% 主動統一升級50（00403A）：10.2% ，00403A 今年5月中上市。

美股

富邦NASDAQ（00662）：19.28% 大華美國MAG7+（009815）：11.41% 復華S&P500成長（00924）：10.36% 元大S&P500（00646）：10.02% 統一FANG+（00757）：7.45%

版主就不評論前述這些ETF了，今年的股市真的是非常瘋狂，粗略估算，版主今年上半年的投資報酬率約58.64%，稍微落後大盤的60.3%，帳面獲利金額超過4年薪水總和。

版主的資產組合以3檔策略市值型ETF為主力，另外3檔金控股今年股價漲幅也相當凌厲，因此整體投資報酬率相當貼近大盤，股票資產市值頻頻越過預設目標，非常滿意這份成績單。

剛開始存股時，版主為自己設下股利成長3階段目標，分別是：年領12萬、年領24萬、年領36萬。

去年（2025年），版主全年領取的現金股利大約32萬（股票股利不計），已相當接近36萬；今年上半年，拜股市飆漲之賜，版主領取的現金股利總額攀升至21.9萬，估計全年很有機會突破50萬（股票股利不計）。

存股10幾年，今年很大機會第一次達成並突破年領36萬現金股利的第3階段目標。耗費10幾年，終於今年有很大機會達成當年的預設目標，漫漫長路，逐漸開花結果，也不會感到特別開心，畢竟未來的存股路還很長。

今年上半年領取的股利，全數來自3檔策略市值型ETF，如果版主把資金全部放在高息型ETF，今年領取的股利應會再往上增加非常多，但股票資產市值的增速反而會大幅放緩。

版主很慶幸自己是以策略市值型ETF組合做為領息主力，能兼顧領息與資產成長，會繼續增持這組策略市值型ETF組合。

AI的快速發展造就了台股今年的瘋牛模式，只要國際政經沒有出現重大利空、聯準會不開啟升息循環，估計台股至少應還有兩三年的好光景吧，但不要期待每年都能像今年上半年這般瘋狂。

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