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市值型ETF才是存股王道？達人耕耘10+年：上半年領息21.9萬、全年拚突破50萬

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年上半年台股市值型ETF亮眼表現，其中00905繳出68.45%的報酬率超越大盤，存股達人藉由其核心配置，締造了整體報酬率58.64%、帳面獲利突破4年薪水的優異成績。圖／聯合報系資料照片
2026年上半年台股市值型ETF亮眼表現，其中00905繳出68.45%的報酬率超越大盤，存股達人藉由其核心配置，締造了整體報酬率58.64%、帳面獲利突破4年薪水的優異成績。圖／聯合報系資料照片

2026年上半年台股走勢強勁，大盤含息報酬率高達 60.3%，堪稱近年罕見的「瘋牛行情」。知名存股社群「存股方程式」版主日前在臉書發文，公布上半年投資成績單，整體報酬率達 58.64%，帳面獲利金額更突破4年薪水總和，引發網友熱烈討論。

版主透露，其資產組合以 3檔策略市值型ETF為核心主力，因此整體投資報酬率相當貼近大盤。股票資產市值頻頻越過預設目標，非常滿意這份成績單。觀察今年上半年台股市值型ETF表現，009803（73.81%）居冠，00850（69.29%）、00905（68.45%）緊追在後，整體表現均超越大盤。

在股利收益方面，版主更迎來存股生涯的重要里程碑。他早年為自己設下「年領12萬、24萬、36萬」三階段現金股利目標，耕耘逾10年，去年全年領息約32萬，今年上半年已達 21.9萬元，估計全年有望突破50萬元，一舉跨越第三階段目標。

值得關注的是，版主今年上半年所有股利全數來自市值型ETF，而非市場上更受散戶青睞的高息型ETF。他解釋，若將資金全數轉入高息ETF，短期領息金額雖會增加，但資產市值的成長速度將大幅放緩；選擇策略市值型ETF，才能真正做到領息與資產雙成長的平衡。

展望後市，版主認為，AI產業快速發展是驅動台股本波多頭的核心動能，只要國際政經局勢未出現重大利空、聯準會不重啟升息循環，台股至少仍有兩至三年的多頭格局可期，但提醒投資人不應預期每個半年都能複製如此極端的漲幅。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 009803玉山市值動能50 00850元大臺灣ESG永續 市值型 ETF

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