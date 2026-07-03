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10檔台股科技 ETF 配息香 00927年化配息率飆破18%奪冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
10檔7月除息的台股科技ETF。（資料來源:CMoney、2026/7/2）
10檔7月除息的台股科技ETF。（資料來源:CMoney、2026/7/2）

今年來科技類股大漲，電子指數大漲73.74%，連帶讓科技型台股ETF報酬率驚人，特別是如果加上有不錯的配息率的台股科技ETF更是值得投資人留意息利雙收的投資契機。

目前已公告的7月將除息的台股科技ETF包括群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、主動群益科技創新（00992A）、復華台灣科技優息（00929）、富邦台灣半導體（00892）、台新AI優息動能（00962）、台新臺灣IC設計（00947）、兆豐電子高息等權（00943）、新光臺灣半導體30（00904）、凱基台灣AI50（00952）共10檔。

統計這10檔平均配息金額為0.65元，平均預估年化配息率8.83%、今年來含息報酬平均82.89%，整體表現都不錯；其中，群益半導體收益配息金額倍數成長配1.88元，預估年化配息率飆破18%，今年來含息大漲108.85%，成為息利雙收最可期的台股科技ETF，想參與配息息利雙收的投資人最晚需在7月15日買進。

市場法人表示，00927兼具半導體與高息兩大市場火熱主題。最新公布第13次配息1.88元，年化配息率高達18%，連續三季創下配息金額新高。相較上一季的每單位0.94元，成長率高達100%。此外，00927不僅配息金額成長翻倍，今年以來的報酬率翻倍達110.57%，加上過去12次配息填息率達100%，讓投資人息利雙收，建議投資人可多留意投資契機。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，從全球視野來看，這波賣壓集中在半導體與人工智慧供應鏈，費城半導體指數跌幅遠超其他主要指數，顯示在經歷前期大幅度的漲升後，市場正處於「擁擠交易」的震盪洗盤期。然而，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱。台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

00992A經理人陳朝政指出，雖然台股近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台新 凱基 配息

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