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台股上半年報酬率及格標準是50％！施昇輝「無腦買0056就有」：殺進殺出還輸不是太難堪

聯合新聞網／ 樂活分享人生
上半年台股傲視全球的超強報酬率，其中無腦投資元大高股息（0056）即有50%的及格表現，而元大台灣50（0050）更繳出65%的亮眼成績。記者余承翰／攝影
上半年台股傲視全球的超強報酬率，其中無腦投資元大高股息（0056）即有50%的及格表現，而元大台灣50（0050）更繳出65%的亮眼成績。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為7月1日

今天上午去某公家單位演講，跟大家說今年上半年的報酬率及格標準是50%，因為無腦買元大高股息（0056），就有50%了。

如果你忙忙碌碌選股，又殺進殺出，連50%都沒有，還輸給無腦投資的人，不是太難堪了嗎？

0056是被指數化投資派罵翻的產品，所以拿它做及格標準，應該算洽當。指數化投資的國內派推崇的元大台灣50（0050），報酬率有65%，果然名副其實，但國外派推崇的VT只有11%，果然是台灣難波萬啊！

台股報酬率勝過全球股市的平均報酬率，應該是全體國民都會開心的事吧？

◎感謝 樂活分享人生 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 VT ETF 指數化投資

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