主動台股 ETF 強悍

台股昨（2）日開盤震盪近千點，儘管收盤跌幅收斂，終場加權指數仍小跌0.58%。觀察昨天ETF成交筆數前20大，在震盪格局下有14檔繳出打敗大盤的含息報酬率，其中只有六檔逆勢收紅，並以主動式台股ETF居多。

盤點昨天逆勢收紅的人氣ETF，分別為主動凱基台灣（00407A）、群益半導體收益、主動富邦台灣龍耀、主動群益科技創新、元大台灣50反1、主動統一台股增長。另外主動統一升級50、元大高股息、國泰永續高股息、凱基台灣TOP50等也有打敗大盤的表現。

其中，主動富邦台灣龍耀、主動凱基台灣都是6月才掛牌的主動台股ETF新兵，兩者規模已逾250億元，兩檔ETF上市時，逢台股進入高檔震盪格局。以昨天收盤價來看，主動凱基台灣已率先站上10.01元，收復發行價。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，今年以來市場資金高度集中於AI類股，尤其是高估值成長股波動更形劇烈，相關族群股價難免遇到高檔整理。主動凱基台灣ETF研究團隊採取分散投資策略，不重壓單一產業，可望在大盤震盪時，能有相對隨漲抗跌的表現，且透過不配息再投入設計，有望發揮時間複利效果。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，雖然台股近期盤勢震盪加劇，不過在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳。主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場可多加善用的投資工具之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。