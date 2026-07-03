大宗商品 ETF 分批布局
今年以來全球主要股市表現亮眼，資金大幅轉進股市，法人認為，近來股市震盪加劇，加上通膨疑慮，建議在資產配置上，可以透過大宗商品來分散風險。且大宗商品不僅黃金，包括銅、鋁、稀土金屬等，不管是AI或國防基礎建設等都會使用到，看好其長線走勢，投資人可逢低分批布局。
野村稀土關鍵資源ETF（009821）經理人張怡琳指出，在需求穩健、供給受限與政策高度介入的影響下，市場對稀土的認知正出現明顯轉變。隨著各國對戰略資源實施更嚴格的配額與政策控管，稀土市場長期呈現供應偏緊態勢，其稀缺性逐步浮現，市場正重新評估稀土在資產配置中的長期價值。
野村投信分析，稀土已從傳統原物料市場中脫胎換骨，轉型為兼具科技成長性與國安戰略意義的關鍵資產。面對AI與軍工雙軌並進所帶動的長期需求擴張，稀土產業的結構性成長趨勢明確。
至於銅價雖短期仍將受到礦端供應、庫存變化及美元走勢等因素影響，預期維持震盪整理格局。街口投信認為，在AI基礎建設、能源轉型及電網升級等長期趨勢帶動下，全球銅需求仍具成長動能。若下游回補庫需求持續升溫，加上再生銅供應受限，銅價有望在修正後逐步獲得支撐。投資人可持續關注中國庫存變化、下游採購力道及全球供需結構的最新發展。
金價雖一度跌破4,000美元大關，目前已重回4,000美元以上。富蘭克林證券投顧表示，金價短線已有超跌跡象，可先觀望多方是否有足夠反擊氣勢。長線來看，全球央行維持強勁買盤、時序進入傳統金價表現強勁的7、8月以及川普政策不確定性等長期因素仍續存，加上油價回落有助減輕通膨壓力，將可減輕市場對聯準會升息預期的壓力，進而有助支撐金價表現。著眼黃金與傳統股債資產相關性低的特性，納入投資組合有助分散風險，並提高投資報酬機會。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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