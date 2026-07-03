科技型 ETF 息利雙收

今年以來科技類股備受青睞，電子指數大漲75%，帶動科技型台股ETF含息報酬水漲船高，配息表現也佳。包括群益半導體收益（00927）、富邦台灣半導體今年以來含息報酬都逾100%，本月將進行除息，預估年化配息率都逾10%。

在已公告7月將除息的台股科技ETF中，預估年化配息率逾10%的ETF，還包括復華台灣科技優息、主動群益科技創新。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，從全球視野來看，這波賣壓集中在半導體與人工智慧供應鏈，費城半導體指數跌幅遠超其他主要指數，顯示在經歷了前期大幅度的漲升後，市場正處於「擁擠交易」的震盪洗盤期。

即使短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱。謝明志分析，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢。

新光臺灣半導體30 ETF經理人黃鈺民指出，AI需求引爆先進製程商機，帶動AI伺服器、高效能運算及先進半導體需求升溫。第3季起台股受惠美股延續漲勢，市場風險偏好回升，但上半年不少個股漲幅已大，短線將造成電子股波動加大。半導體股基本面受漲價影響，但仍有不少次產業利基股受惠長約機制，及AI需求韌性支撐，預料仍具實質訂單支撐。

黃鈺民認為，2026年AI需求不再侷限GPU，包括大型雲端服務供應商（CSP）的自研晶片ASIC、網通、電源管理晶片及周邊各類IC需求成長。尤其未來科技終端產品，將朝化AI化發展，推升台灣半導體產業景氣持續擴張向上。

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