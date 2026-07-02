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兆豐投信獻計「半導體雙塔」策略 00911搭00913精準串接美台AI供應鏈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

世界半導體貿易統計組織（WSTS）最新預估指出，受惠於AI晶片與記憶體「雙引擎」強力驅動，全球半導體市場規模將首度突破一兆美元大關。面對由生成式AI與代理式AI引領的科技大浪潮，兆豐投信建議投資人可透過兆豐洲際半導體ETF（00911）與兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）組成「半導體雙塔策略」，不僅左手掌握美股國際晶片巨頭的研發與創新優勢，右手更能深耕台灣核心晶圓製造的霸主地位，全方位串接全球AI供應鏈。

兆豐洲際半導體ETF（00911）經理人詹佳峯表示，在全球AI賽事競逐中，歐美科技巨頭掌握了最尖端的演算法與架構設計，扮演著驅動全球科技趨勢的「決策大腦」。兆豐洲際半導體ETF（00911）所追蹤的洲際半導體指數，能隨時掌握美股上游設計龍頭與設備大廠的護城河優勢，網羅全球最具主導權的頂尖科技巨擘，成分股包含AI算力龍頭輝達（NVIDIA）、高效能處理器大廠超微（AMD）、記憶體大廠美光（Micron），以及通訊晶片霸主博通（Broadcom）與美國重返晶片製造扶持重點的英特爾（Intel），今年來截至6月底追蹤指數的累積報酬率達112.9%，甚至領先費城半導體指數與NASDAQ100指數。

相對於國際大廠的百家爭鳴，AI最終的落地實踐，必須高度仰賴台灣的硬體製造實力。兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）則百分之百聚焦於台灣最核心的半導體與晶圓代工企業，在中、上游的配置比重高達八成以上。其第一大持股台積電負責頂尖的先進製程，並策略性輔以聯電、世界先進等成熟與特殊製程，更納入邊緣運算與終端晶片設計翹楚聯發科，以及封測龍頭日月光投控。在AI算力逐步走向「邊緣終端」的當下，兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）正是投資人布局台灣「晶圓製造國家隊」的絕佳工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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