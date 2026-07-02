近五日ETF加碼前三強是誰？散熱、PCB、測試鏈成焦點

近期台股波動加劇，AI族群也跟著大起大落，市場擔心美股科技股修正與AI算力投資是否過熱，同時也關注台灣各大基金與主動式ETF是否趁震盪重新調整持股。從近五日加碼情況來看，資金仍集中往AI伺服器硬體升級鏈移動，其中加碼金額前三大個股分別為奇鋐（3017）、欣興（3037）與旺矽（6223），涵蓋散熱、PCB／ABF載板與半導體測試介面三大方向。

這波加碼最明顯的是奇鋐，近五日獲5檔ETF加碼，合計金額達26.7億元，居加碼榜首。隨AI伺服器功耗持續拉高，散熱已從過去的零組件題材，升級為AI資料中心能否穩定擴建的關鍵環節。奇鋐具備伺服器散熱、機櫃與液冷題材，因此成為主動式ETF在AI基礎建設中積極布局的核心標的之一。

欣興近五日獲6檔ETF加碼，合計金額約19.4億元，排名第二。AI伺服器平台升級，使高階PCB、ABF載板與板材需求同步升溫，欣興同時具備載板與PCB題材，也因此吸引多檔ETF共同加碼。這也反映資金不只追逐AI晶片本身，更開始往支撐高速運算平台的關鍵材料與板材供應鏈擴散。

旺矽近五日獲4檔ETF加碼，合計金額約13.7億元，排名第三。隨AI與HPC晶片複雜度提高，晶片在驗證、量產與測試階段所需的測試介面重要性同步提升，旺矽也成為這波資金回補的標的之一。從加碼節奏來看，旺矽前幾日資金流相對平穩，但近期單日加碼力道明顯放大，顯示測試介面族群重新受到市場關注。

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