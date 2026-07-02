ETF 00918強勢換股 聯電、國巨獲利入袋

大華優利高填息30ETF（00918）年中進行換股，刪除國巨*（2327）、聯電（2303）、健鼎（3044）、洋基工程（6691）、文曄（3036）、新普（6121）、旭隼（6409），以及富邦金（2881）、國泰金（2882）、寶成（9904）、豐泰（9910）等13檔標的。這次刪除13檔標的中，國巨飆397%、聯電賺 234%的獲利也順利落袋：這波換股不僅將上半年的驚人資本利得與股息落袋為安，更為下半年資金布局騰出最佳空間，展現「領息不賠價差」的指數精神。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，00918 追蹤「特選臺灣優利高填息 30 指數」，核心邏輯在於「高股利 × 高填息」。其選股流程包括市值與流動性篩選、獲利能力檢驗、股利率排序與填息紀錄四大關卡，為投資人嚴格把關，不僅掌握高股息，更兼顧現金流與資本利得。

00918 上半年展現極強資本利得捕捉能力。刪除的成分股中，國巨受惠漲價潮推升，半年報酬率高達 397%，成為這次換股的資本利得獲利王；聯電半年報酬率高達 234%，股價漲幅遠超盈餘成長；文曄受惠通路漲價效應，半年報酬率達 61%。此外，其他個股半年報酬率，如：洋基工程36.38%、富邦金34.76%、國泰金34.30%都有雙位數的亮眼貢獻。這些數據凸顯 00918不僅是高股息 ETF，更能精準捕捉波段紅利，實現「領息同時賺價差」的雙贏局面。

郭修誠說明，這正是 00918 指數設計的核心精神：在股價大幅上漲、資本利得已經落袋的情況下，透過換股機制，將漲幅紅利轉化為實際報酬，並重新配置至具備高股利與填息能力的新標的。換言之，00918 並非單純「抱股不放」，而是透過動態調整，確保投資人能在享受股息的同時，也能捕捉波段價差，避免持續抱有評價過高、波動加劇的個股。這種「領息＋價差」雙軌策略，正是 00918 與傳統高股息 ETF 的最大差異。

展望 2026 下半年，郭修誠表示，市場焦點將全面聚焦於 AI 伺服器換代潮。00918 最新換股後的配置，呈現「AI 紅利」與「高息防禦」的雙軌策略。在電子下游與 AI 供應鏈方面，廣達（2382）、華碩（2357）及新納入的緯穎（6669）等科技大廠位居前十大成分股。廣達受惠 NVIDIA 新一代 Vera Rubin 架構，緯穎迎來 AWS Trainium3 出貨高峰。新世代 AI 伺服器組裝費用較上一代成長逾 50%，具備實質業績支撐，可望轉化為下半年的資本利得紅利。

在防禦板塊方面，00918 捨棄壽險型金控，全面配置彰銀（2801）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）及第一金（2892）等銀行型金控。在高利率環境下，銀行股受惠存放利差擴大，獲利能見度高，能有效避開壽險型金控易受債券評價損失擾動的風險，提供低波動、穩定填息的防禦力。

郭修誠表示，00918 在 2026 上半年已用「高精準度」的獲利了結證明其實力；下半年在 AI Server 換代潮與銀行防禦力的雙雄加持下，將持續成為投資人追求「高息＋價差」的首選。

大華優利高填息30 (00918)換股名單。(資料來源：臺灣指數公司，大華銀投信官網，大華銀投信整理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。