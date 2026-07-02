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領息不賠價差！00918國巨狂飆397％獲利落袋…換股名單揭曉經理人曝下半年雙軌布局

聯合新聞網／ 綜合報導
00918進行年中成分股調整，將上半年大漲的國巨、聯電等13檔個股獲利了結，下半年布局則鎖定新世代AI伺服器供應鏈與防禦型銀行金控。圖／本報資料照片
00918進行年中成分股調整，將上半年大漲的國巨、聯電等13檔個股獲利了結，下半年布局則鎖定新世代AI伺服器供應鏈與防禦型銀行金控。圖／本報資料照片

回顧2026年上半年，台股受惠全球AI與半導體浪潮，迎來史詩級大多頭。加權指數於6月23日盤中衝上48,218點歷史新高，市場情緒高潮迭起。

大華銀投信指出，在AI供應鏈與半導體先進製程的領軍下，題材股全面狂飆；然而，通膨預期與利率政策擾動，讓大盤在創高之際屢見劇烈回檔。尤其中的重頭戲在於原物料與零組件的漲價潮，從矽晶圓、記憶體到被動元件，供需緊張推升成本，投資人既享受漲幅紅利，也面臨評價過高的隱憂。

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，00918追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，核心邏輯在於「高股利×高填息」。其選股流程包括市值與流動性篩選、獲利能力檢驗、股利率排序與填息紀錄四大關卡，為投資人嚴格把關，不僅掌握高股息，更兼顧現金流與資本利得。依據00918追蹤指數編製規則「特選臺灣優利高填息30指數」，00918於年中進行換股，刪除國巨、聯電、健鼎、洋基工程、文曄、新普、旭隼，以及富邦金、國泰金、寶成、豐泰等13檔標的。這波換股不僅將上半年的驚人資本利得與股息落袋為安，更為下半年資金布局騰出最佳空間，展現「領息不賠價差」的指數精神。

本次刪除13檔標切獲利落袋：國巨飆397%、聯電賺234%

00918上半年展現了極強的資本利得捕捉能力。刪除的成分股中，國巨受惠漲價潮推升，半年報酬率高達397%，成為本次換股的資本利得獲利王；聯電半年報酬率高達234%，股價漲幅遠超盈餘成長；文曄受惠通路漲價效應，半年報酬率達61%。此外，其他個股半年報酬率，如：洋基工程（36.38%）、富邦金（34.76%）、國泰金（34.30%）也都有雙位數的亮眼貢獻。這些數據凸顯00918不僅是一檔高股息ETF，更能精準捕捉波段紅利，實現「領息同時賺價差」的雙贏局面。（資料來源：Bloomberg，截至2026/6/30）

郭修誠進一步說明，這正是00918指數設計的核心精神：在股價大幅上漲、資本利得已經落袋的情況下，透過換股機制，將漲幅紅利轉化為實際報酬，並重新配置至具備高股利與填息能力的新標的。換言之，00918並非單純「抱股不放」，而是透過動態調整，確保投資人能在享受股息的同時，也能捕捉波段價差，避免持續抱有評價過高、波動加劇的個股。這種「領息＋價差」雙軌策略，正是00918與傳統高股息ETF的最大差異。

下半年雙軌布局：AI權重股與銀行金控打造攻守一體

展望2026下半年，郭修誠表示，市場焦點將全面聚焦於AI伺服器換代潮。00918最新換股後的配置，呈現「AI紅利」與「高息防禦」的雙軌策略。在電子下游與AI供應鏈方面，廣達、華碩及新納入的緯穎等科技大廠位居前十大成分股。廣達受惠NVIDIA新一代Vera Rubin架構，緯穎迎來AWSTrainium3出貨高峰。新世代AI伺服器組裝費用較上一代成長逾50%，具備實質業績支撐，可望轉化為下半年的資本利得紅利。

在防禦板塊方面，00918捨棄壽險型金控，全面配置彰銀、兆豐金、永豐金及第一金等銀行型金控。在高利率環境下，銀行股受惠存放利差擴大，獲利能見度高，能有效避開壽險型金控易受債券評價損失擾動的風險，提供低波動、穩定填息的防禦力。

「高股利×高填息」邏輯迎擊高檔波動

郭修誠表示，00918在2026上半年已用「高精準度」的獲利了結證明其實力；下半年在AIServer換代潮與銀行防禦力的雙雄加持下，將持續成為投資人追求「高息＋價差」的首選。

00918換股名單

續留成分股刪除成分股(13檔)新增成分股(13檔)
儒鴻亞泥微星
大成鋼聯電興富發
宏碁國巨*彰銀
華碩富邦金兆豐金
技嘉國泰金永豐金
瑞昱神基第一金
廣達文曄鈊象
漢唐健鼎*大聯大
可成新普神達
長榮旭隼祥碩
華航洋基工程宜鼎
長榮航寶成緯穎
玉山金豐泰億豐
台新新光金
中信金
緯創
元太

資料來源：臺灣指數公司，大華銀投信官網，大華銀投信整理。資料日期：2026/7/2


(註：成分股實際權重，以證交所官網最新公告為準。)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 國巨 成分股

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