00905單次配息逾26萬！網友嫌「配太多」 退休規劃意外曝光

FT臺灣Smart ETF（00905）最新配息出爐，每單位擬配發1.058元，單次殖利率3.68%、年化配息率達15%，消息在投資社群引發熱議。

一名持有250張的網友透露，本次預計可領回264,500元，扣除兩筆房貸後仍有逾20萬元被動收入，他直言：「老實說我認為過高了些，已比許多高股息ETF配發還多。」這番「嫌配太多」的發言，迅速引來大批網友圍觀，羨慕留言洗版。

該網友也一併曝光退休規劃：下半年存好活用資金，明年若如願退休，將優先還清剩餘百萬房貸，讓每月房貸支出降至2萬元出頭，其餘作為退休第一年的緊急預備金。他回顧去年同期配息僅22,603元，感嘆一年之間成長逾十倍，「配息穩定才是退休現金流最重要的關鍵。」

留言區也出現神回覆，有網友幽默喊話：「要退而不休啦，不然會很無聊。」

就基本面而言，00905今年以來漲幅達65.11%，近三個月大漲48.5%，表現優於大盤，本次配息來源為資本利得。最後買進日為7月15日，配息發放日為8月12日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。