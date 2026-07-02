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0050一年狂飆118％！猶豫代價最高…鐵蛋坦言今年才用力存：過去價格永遠最便宜
＊原文發文時間為6月27日
大家好，你的鐵蛋又來了
還記得一年前的元大台灣50（0050）嗎？去年6/18分割恢復交易時，掛牌價只有 47.16元（分割前股價為188元）。
當時很多人覺得：「等跌一點再買啦」
結果短短一年，它不僅重回三位數，換算成分割前的股價，竟然已經飆到了412元！
短短一年，波段漲幅高達驚人的118%
（前陣子高點甚至來到138%）
很多人買股票的盲點就在這：
當時一張0050縮小成只要4.7萬，還是下不了手，依舊覺得太貴、想等再跌一點。
結果跌幅沒等到，反而一路看它飆破百元。等你終於鼓起勇氣決定買進時，一張又要花超過10萬了...
好資產的特徵就是：無論什麼時候看，過去的價格永遠看起來最便宜。
其實，鐵蛋自己也是今年才開始用力存0050，目前我的均價在74.64元。
論起步，我也算晚了，但我至少開始了！
投資這條路，遲到永遠總比不到好，對吧？
市場從不等人，猶豫的代價往往最高；以前你對它愛理不理，現在它翻倍讓你高攀不起。
你也有在0050列車上嗎？均價多少呢？還是…你要繼續留在場外當觀眾呢？
◎感謝 鐵蛋存錢日記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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