受惠國巨單月狂飆44.3%！00918爆發力驚人6月漲14.35%、高股息最強資優生

＊原文時間6月30日。

6月高股息ETF的整體表現雖然比不上部分市值型ETF，但仍有不少亮眼的資優生，甚至有幾檔單月漲幅還超越市值型ETF。

其中，大華優利高填息30（00918）表現相當突出，6月股價從29.20元上漲至32.13元，單月漲幅約14.35%。除息前一日收盤價來到32.66元，目前已回填約57.94%。

00918之所以有這麼亮眼的表現，主要受惠於持股中的國巨。國巨6月股價大漲約44.3%，在高權重持股的帶動下，也成為推升00918績效的重要功臣。

另外，復華富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915），6月單月漲幅也都落在13%~15%左右。

這幾檔ETF的共同特色，就是金融股比重高，約占四至六成，而金融股6月表現強勢，因此也同步帶動整體績效。

至於人氣很高的國泰永續高股息（00878），6月單月上漲9.04%，同樣受惠於金融股與聯電等主要持股的表現，今年累積含息報酬率約59.47%。

如果拉長到今年以來的績效觀察，高股息ETF 排名前幾名的仍以偏科技題材的產品為主，例如復華台灣科技優息（00929）、群益科技高息成長（00946）、兆豐電子高息（00943）等。

其中，00929於6月單月上漲約2.61%，雖然不像部分金融型高股息ETF漲勢凌厲，但今年累積含息報酬率已來到約74.93%，不僅大幅領先多數高股息ETF，也比大盤高出將近15個百分點。而且它填息速度也是相當快！

至於主動式高股息ETF，主動安聯台灣高息（00984A）今年累積報酬率約53.66%，表現與台積電相近。它也是目前少數成立滿一年的主動式高股息ETF，因此績效更具有參考價值。

00984A也將在7月迎來新一輪除息，不知道這次是否還會延續前幾次的配息水準，甚至再提高呢，就一起期待後續公告吧！

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