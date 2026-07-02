卡位 AI 與高股息 月月配 ETF 00934配0.3元、年化配息率上看13%

時間來到2026年下半年，7月台股ETF除息潮登場，高股息ETF再度吸引投資人目光。中國信託投信公告，中信成長高股息ETF（00934）每單位擬配發0.3元，以7月1日收盤價28.3元估算，單次配息率約1.06%，年化配息率約12.7%。

法人表示，00934持股分散於各產業，雖然資訊科技產業仍占多數，但聚焦於低基期個股，有望在當前類股輪動快速的環境下，展現較亮眼的成長潛力。該ETF在除權息旺季可享有較高息收，淡季期間則可掌握成長題材。其十大持股包括聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）、華碩（2357）、漢唐（2404）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、長榮（2603）、亞翔（6139）及大立光（3008）。

其中，第一大持股聯發科近期在漲多後轉為震盪，但隨著高階SoC比重提升，將有助於帶動營收與毛利率結構升級；同時，Wi‑Fi 7、車用晶片與客製化ASIC晶片等業務也逐步發酵。不過，短期仍須面對智慧型手機需求復甦力道有限，以及高階市場競爭激烈等挑戰，股價震盪在所難免。

然而，若AI終端滲透率持續提升，聯發科有望維持穩健成長軌道，並逐步提升市場評價，在AI供應鏈中屬於兼具穩健與成長性的關鍵標的。

展望台股後市，00934經理人張圭慧表示，目前市場資金集中於AI類股，相關個股已出現擁擠交易現象，漲多後盤勢容易轉向類股輪動，低基期族群的表現有機會受到市場關注。

根據中國信託投信官網資料，00934將於7月16日除息，投資人須於7月15日前買進並持有，方可參與本次配息，股息預計於8月11日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。