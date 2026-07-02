美股震盪收低 聯準會年底前升息機率升 非投等債展現抗震優勢

美股1日震盪收低，半導體族群受高估值修正及獲利了結賣壓影響走弱，拖累亞股2日表現。法人表示，在經濟數據維持溫和成長、通膨仍具黏著性的環境下，聯準會持續釋出偏鷹訊號，高利率環境可能維持一段時間，長天期債券表現相對承壓；相較之下，短天期債券及公司債展現較佳抗震能力，而非投資等級公司債則受惠於市場風險偏好回升，報酬表現相對領先。

美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）7月1日出席歐洲央行（ECB）辛特拉年度論壇，這也是他上任後首度在國際公開場合亮相。法人指出，華許的發言並未釋出任何降息訊號，反而多次強調控制通膨與維持價格穩定的重要性，市場普遍解讀其談話偏向鷹派。相關言論也促使市場進一步下修近期降息預期，甚至部分交易員仍押注聯準會在今年底前不排除再度升息的可能性。

根據FedWatch統計，市場普遍預期聯準會將在7月底利率決策會議維持政策利率於3.5%至3.75%區間不變，但年底前升息1碼的機率有所攀升，後續仍須持續關注美國就業、消費與通膨等經濟數據表現。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，當央行立場偏鷹時，長天期公債價格容易受到壓抑；相較之下，具備較高票息收益的公司債，尤其是非投資等級公司債，更能展現收益與抗震優勢，以目前兩年期公債利率來看，已經反應可能升息的預期。觀察今年以來各類固定收益資產表現，非投資等級債報酬率優於多數債券類別，逐漸成為市場資金青睞的標的。

陳昱彰進一步指出，近期非投資等級債市場持續吸引資金流入，即便期間遭遇地緣政治事件干擾，資金仍快速回補，顯示投資人對該資產類別的信心維持穩定。同時，美國非投資等級債市場規模已達約1.4兆美元，創下近20年高點，也凸顯其在全球固定收益市場中的重要性持續提升。

陳昱彰表示，00981D以BB至B級債券作為核心配置，相較於CCC等級債券，不僅具備更低的違約風險，也擁有較高的信用評等調升潛力，是目前兼顧收益與品質的重要投資區段。在市場波動加劇之際，主動管理的重要性更加凸顯。透過動態調整持債結構、掌握殖利率波動機會，以及挖掘「墮落天使（Fallen Angels）」等錯價標的，投資人有機會在追求穩健收益之外，進一步創造超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。