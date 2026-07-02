從外銷訂單看懂五大 AI 接單旺 這2檔主動式台股 ETF 卡位長線紅利

台灣外銷訂單呈現連16個月正成長。經濟部更預測，下半年傳統旺季，加上AI應用落地，若無不確定性因素發生，全年外銷訂單有機會挑戰1兆美元。統一投信表示，AI長線向上的趨勢不變，投資人可透過統一台股升級50主動式ETF（00403A）、統一台股增長主動式ETF（00981A），穩健參與AI科技革命的長線增值紅利。

AI產業帶動出口持續暢旺，打破過去電子業「五窮六絕」的困境。從經濟部最新外銷訂單統計發現，「晶片通路、IC製造、記憶體、伺服器、網通」等五大族群接單暢旺。但考量相關類股累計漲幅已高，預期短線選股難度升高。

投資人可以定期定額布局主動式ETF，統一投信旗下的00981A與00403A在選股池與除息月份皆有差異。在選股池方面，00403A聚焦台股市值前50大企業，並彈性擴大至前200大，主打「市值投資再進化」。00981A則鎖定上市櫃前 300 大企業，選股範圍更廣。除息部分，00403A為2、5、8、11月除息，00981A則是3、6、9、12月除息，兩者錯開，為投資人打造更靈活的現金流布局。

展望台股後市，統一投研團隊表示，部分AI零組件族群短期可能因新品遞延而進入整理格局，資金動能將轉向具備明確漲價循環題材的類股，看好如：被動元件、記憶體、載板、CCL(銅箔基板)及矽晶圓等產業，預期將接棒演出。此外，與權值股龍頭法說會高度相關的設備、耗材與廠務工程等概念股，亦有望在法說會前吸引資金提前卡位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。