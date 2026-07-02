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00918大換股砍聯電、國巨！股民抓兇手：難怪一直跌

聯合新聞網／ 綜合報導
大華優利高填息30（00918）公告最新成分股調整並於7月2日生效，本次新增及刪除各13檔，剔除聯電、國巨與富邦金等個股引發PTT熱烈討論其造成的短線市場賣壓。記者林俊良／攝影
大華優利高填息30（00918）公告最新成分股調整並於7月2日生效，本次新增及刪除各13檔，剔除聯電、國巨與富邦金等個股引發PTT熱烈討論其造成的短線市場賣壓。記者林俊良／攝影

ETF換股潮正式登場，PTT股板熱議規模超過千億元的大華優利高填息30（00918）最新成分股調整。據台灣指數公司公布結果，00918本次新增、刪除各13檔，其中聯電國巨、富邦金、國泰金等大型權值股遭剔除，微星、兆豐金、永豐金、第一金等則獲納入，調整自7月2日起正式生效。

除了00918之外，00915、00921、00923、00930及00936等共6檔ETF同步調整持股。不少網友將近期部分個股走勢與ETF換股連結，原PO就在PTT表示，「國巨就是00918倒的，感覺還有好幾天要倒」，也提到富邦金、國泰金近期走弱，可能與00918、00915同步調節有關。

消息曝光後，引發網友熱烈討論，有人指出，「918兩天就換完了」、「剛看到，還剩下300張國巨，笑死」、「還以為國巨還有一萬張要倒，剩國巨300張、二哥3000張」，也有人提醒，「981A國巨有25000張，真要倒會哭哭」。

也有不少人認為ETF換股對股價短線影響明顯，紛紛留言表示，「ETF在倒的時候根本沒在管的，就是要清倉」、「難怪今天砍國巨的兇手抓到了」、「難怪國泰富邦這麼綠油油」、「二哥怎麼被越倒越高」。

不過，也有網友認為，高股息ETF依照規則調整持股本來就是正常機制，「股價漲太快的後遺症，高股息的選股策略就這樣」、「高股息砍波動大的股很正常」，認為市場仍應回歸個股基本面，而非只聚焦ETF換股帶來的短線賣壓。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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