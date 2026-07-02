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00997A、00400A首配大紅包！小童：台股強者恆強、規劃衛星配置擁超額報酬

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
台股示意圖。（本報資料照片）
台股示意圖。（本報資料照片）

台股今年以來漲幅驚人，但多數投資人卻看得到吃不到。財經YouTuber小童引述大數據統計指出，今年年初至今，全台竟然只有不到兩成的個股績效跑贏大盤，且這少數兩成的強勢股平均貢獻了高達131.8%的漲幅，呈現極端的強者恆強走勢。

小童直言，一般散戶在蒐集財報、跑法說會的資訊管道上處於絕對劣勢，若單槍匹馬主觀選股，勝率微乎其微。

他指出，隨著AI量化回測與程式篩選普及，如今法人團隊能瞬間過濾雜訊，大幅提升獲利勝率，這也促使能更快掌握即時訂單消息的「主動式ETF」在近一年強勢崛起。

00997A、00400A迎首次除息！年化殖利率挑戰10%

針對期望追求超額報酬卻苦無時間研究的上班族，小童根據台灣證券交易所最新貼盤資訊，特別盤點本月即將迎來掛牌後首次除息的兩檔股票型主動式ETF：

分別為採季配息、預計7月6日除息並於7月30日發放0.37元的主動群益美國增長（00997A）；以及採月配息、預計7月9日除息並於7月31日發放0.12元的主動國泰動能高息（00400A）。

小童分析，由於這兩檔目前市價約莫都在14至15元附近，若以首次配息金額進行暴力估算，兩者的年化殖利率皆有機會強勢挑戰10%高水準，提供市場除息大秀的新選擇。

00997A多元彈性、00400A打破常規納入台積電

小童深度解析，這兩檔主動式商品在投資邏輯上截然不同。

00997A透過負面排除流動性與體質差的企業，並正面優選基本面強的個股，雖然六至七成資金重倉美股AI科技七巨頭，但也彈性配置台積電、國巨等台美日優質資產，非常適合具有海外節稅規劃的投資人。

而聚焦台股的00400A，則從近2000檔台股中篩選出50至60檔成分股，其最大特色在於打破傳統高股息ETF因追求配息而被迫放棄權值股的常規，00400A在考量高息潛力與營收動能的同時，將台積電納入持股，完美展現攻守兼具的特性。

投資應核心衛星配置！依風險胃納量力而為

面對近期主動式商品的熱潮，小童建議成熟的投資人不必一味全盤否認，也不應盲目跟風，最理想的策略是將資產劃分為「核心」與「衛星」部位，依照自身可承受的風險與財富目標規劃配置比重。

他強調，是為缺乏主觀交易能力的散戶提供一個由專業團隊過濾庫存風險、追求打敗大盤的工具。

如果是對美股與科技增長感興趣者，可將00997A納入考慮；若偏好專注台股並做到高息與動能兼備，月配息的00400A則是值得追蹤的防禦兼進攻型衛星標的。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 00400A國泰台股動能高息 00997A主動群益美國增長

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