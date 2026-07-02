0050配息0.6元網怨「連定存利息都不如」投資人點出關鍵差異

元大台灣50（0050）最新配息每受益權單位0.6元，除息交易日訂於7月21日，引發投資人熱議，不少網友認為配息金額遠低於預期，甚至直言「連定存利息都不如」，但也有支持者指出，市值型ETF本來就不是以高配息為主要訴求，投資人應更重視長期總報酬。

有網友在Threads發文表示，許多人拿同樣追蹤台灣50指數的富邦台50（006208）配發4.75元，與0050此次僅配0.6元相比，質疑是否買錯標的。網友解釋，0050已於2025年完成「1拆4」股票分割，每股配息金額自然會降低，因此不能單純以每股配息金額直接比較。此外，兩檔ETF的配息政策、可分配收益及收益保留方式不同，單次配息本來就可能出現差異。

網友也提醒，投資ETF應著重長期總報酬、殖利率、費用率及是否符合自身投資目標，而非只看單次配息金額。

不過，部分投資人並不認同上述說法。有網友指出，0050今年1月已在拆股後配發1元股息，因此此次僅配0.6元，與股票分割沒有直接關係，「去年全年配到4元，今年股市明明大漲，卻配成這樣，真的讓人傻眼，連定存(利息)都不如。」

對此，也有其他投資人反駁表示，0050屬於市值型ETF，本來就是追求資本增值，不是以高配息吸引投資人，「今年漲幅已經相當可觀，配息少，代表更多收益留在基金淨值，長期反而更有利。」

還有網友指出，若偏好穩定配息，本來就應選擇高股息ETF，而非拿不同類型產品互相比較，「0050根本沒人在看配息量」、「喜歡高股息就去買高股息ETF」，認為市值型與高股息ETF的投資目的不同，不宜混為一談。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。