台股千點震盪...現金入袋抗震！00905反彈爆發力強、00961年化配息率奪高息冠軍
台股近期走勢猶如雲霄飛車，昨（1）日加權指數才剛大漲893點、收在47,018點，今（2）日受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤隨即下殺185點，短短3分鐘內跌幅更擴大至逾千點，台積電早盤亦重挫60元。
面對如此劇烈的震盪市況，投資人不妨採取「現金先入袋」的防禦策略。隨著7月除息大秀登場，整理台股ETF除息一覽表，協助投資人在波動中穩健佈局。
高股息越配越好 00961精準選股創佳績
在高息型ETF方面，整體呈現「越配越好」的熱絡趨勢。本月配息前三強分別為FT臺灣永續高息（00961）、復華台灣科技優息（00929）與中信成長高股息（00934）。
其中，00961以高達18.0%的年化息率奪冠，每單位配發0.19元；00929與00934則分別配發0.38元與0.31元，年化息率達14.8%及12.7%。
值得注意的是，採月配機制的00961近三期配息金額屢創新高，主要歸功於其嚴守「ROE大於0」的精準選股邏輯，讓投資人不僅能安穩收息，更能同步掌握資本利得的機會，成為震盪市況中的亮眼標的。
非典型市值型崛起 主動型ETF實力堅強
市值型ETF同樣表現不俗，前三強由FT臺灣Smart（00905）、聯邦台精彩50（009804）及中信臺灣智慧50（00912）拿下。
作為非典型的市值型ETF，00905透過Smart Beta策略選股，儘管台積電佔比並非最高，但其績效不僅能緊貼大盤走勢，在市場反彈時的爆發力更是亮眼00905本次季配1.058元，年化息率衝上14.7%居冠；009804與00912則分別配發1.53元與1元，年化息率為12.5%及11.4%。
此外，主動型ETF的配息實力亦不容小覷。
本月由主動群益科技創新（00992A）以季配0.47元、年化息率10.2%位居第一；主動安聯台灣高息（00984A）季配0.415元、年化息率9.9%緊追在後；主動國泰動能高息（00400A）則以月配0.12元、年化息率9.5%名列第三。
|類型
|代號
|股票名稱
|收盤價（元）
|配息頻率
|除息金額（元）
|年化息率*
|高息型
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.64
|月配
|0.19
|18.0%
|00929
|復華台灣科技優息
|30.78
|月配
|0.38
|14.8%
|00934
|中信成長高股息
|28.3
|月配
|0.3
|12.7%
|0056
|元大高股息
|52.75
|季配
|1.35
|10.2%
|00939
|統一台灣高息動能
|21.27
|月配
|0.125
|7.1%
|00944
|野村趨勢動能高息
|22.22
|月配
|0.109
|5.9%
|00940
|元大台灣價值高息
|12.62
|月配
|0.05
|4.8%
|00900
|富邦特選高股息30
|19.32
|月配
|0.075
|4.7%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|29
|月配
|0.11
|4.6%
|00946
|群益科技高息成長
|15.39
|月配
|0.058
|4.5%
|市值型
|00905
|FT臺灣Smart
|28.73
|季配
|1.058
|14.7%
|009804
|聯邦台精彩50
|24.44
|半年配
|1.53
|12.5%
|00912
|中信臺灣智慧50
|34.96
|季配
|1
|11.4%
|006208
|富邦台50
|253.65
|半年配
|4.75
|3.7%
|006203
|元大MSCI台灣
|199.15
|半年配
|1.25
|1.3%
|0050
|元大台灣50
|109.35
|半年配
|0.6
|1.1%
|主動型
|00992A
|主動群益科技創新
|18.97
|季配
|0.47
|10.2%
|00984A
|主動安聯台灣高息
|16.73
|季配
|0.415
|9.9%
|00400A
|主動國泰動能高息
|15.08
|月配
|0.12
|9.5%
|00991A
|主動復華未來50
|20.87
|半年配
|0.77
|7.4%
*年化息率計算公式：每單位配息金額/最新收盤價✕一年配息次數✕100%
資料來源：整理自投信投顧公會網站｜資料日期：2026.07.01
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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