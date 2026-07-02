台股千點震盪...現金入袋抗震！00905反彈爆發力強、00961年化配息率奪高息冠軍

台股近期走勢猶如雲霄飛車，昨（1）日加權指數才剛大漲893點、收在47,018點，今（2）日受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤隨即下殺185點，短短3分鐘內跌幅更擴大至逾千點，台積電早盤亦重挫60元。

面對如此劇烈的震盪市況，投資人不妨採取「現金先入袋」的防禦策略。隨著7月除息大秀登場，整理台股ETF除息一覽表，協助投資人在波動中穩健佈局。

高股息越配越好 00961精準選股創佳績

在高息型ETF方面，整體呈現「越配越好」的熱絡趨勢。本月配息前三強分別為FT臺灣永續高息（00961）、復華台灣科技優息（00929）與中信成長高股息（00934）。

其中，00961以高達18.0%的年化息率奪冠，每單位配發0.19元；00929與00934則分別配發0.38元與0.31元，年化息率達14.8%及12.7%。

值得注意的是，採月配機制的00961近三期配息金額屢創新高，主要歸功於其嚴守「ROE大於0」的精準選股邏輯，讓投資人不僅能安穩收息，更能同步掌握資本利得的機會，成為震盪市況中的亮眼標的。

非典型市值型崛起 主動型ETF實力堅強

市值型ETF同樣表現不俗，前三強由FT臺灣Smart（00905）、聯邦台精彩50（009804）及中信臺灣智慧50（00912）拿下。

作為非典型的市值型ETF，00905透過Smart Beta策略選股，儘管台積電佔比並非最高，但其績效不僅能緊貼大盤走勢，在市場反彈時的爆發力更是亮眼00905本次季配1.058元，年化息率衝上14.7%居冠；009804與00912則分別配發1.53元與1元，年化息率為12.5%及11.4%。

此外，主動型ETF的配息實力亦不容小覷。

本月由主動群益科技創新（00992A）以季配0.47元、年化息率10.2%位居第一；主動安聯台灣高息（00984A）季配0.415元、年化息率9.9%緊追在後；主動國泰動能高息（00400A）則以月配0.12元、年化息率9.5%名列第三。

類型 代號 股票名稱 收盤價（元） 配息頻率 除息金額（元） 年化息率* 高息型 00961 FT臺灣永續高息 12.64 月配 0.19 18.0% 00929 復華台灣科技優息 30.78 月配 0.38 14.8% 00934 中信成長高股息 28.3 月配 0.3 12.7% 0056 元大高股息 52.75 季配 1.35 10.2% 00939 統一台灣高息動能 21.27 月配 0.125 7.1% 00944 野村趨勢動能高息 22.22 月配 0.109 5.9% 00940 元大台灣價值高息 12.62 月配 0.05 4.8% 00900 富邦特選高股息30 19.32 月配 0.075 4.7% 00730 富邦臺灣優質高息 29 月配 0.11 4.6% 00946 群益科技高息成長 15.39 月配 0.058 4.5% 市值型 00905 FT臺灣Smart 28.73 季配 1.058 14.7% 009804 聯邦台精彩50 24.44 半年配 1.53 12.5% 00912 中信臺灣智慧50 34.96 季配 1 11.4% 006208 富邦台50 253.65 半年配 4.75 3.7% 006203 元大MSCI台灣 199.15 半年配 1.25 1.3% 0050 元大台灣50 109.35 半年配 0.6 1.1% 主動型 00992A 主動群益科技創新 18.97 季配 0.47 10.2% 00984A 主動安聯台灣高息 16.73 季配 0.415 9.9% 00400A 主動國泰動能高息 15.08 月配 0.12 9.5% 00991A 主動復華未來50 20.87 半年配 0.77 7.4% *年化息率計算公式：每單位配息金額/最新收盤價✕一年配息次數✕100%

資料來源：整理自投信投顧公會網站｜資料日期：2026.07.01

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