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台股千點震盪...現金入袋抗震！00905反彈爆發力強、00961年化配息率奪高息冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期走勢猶如雲霄飛車，今日受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤隨即下殺185點。中央社
台股近期走勢猶如雲霄飛車，今日受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤隨即下殺185點。中央社

台股近期走勢猶如雲霄飛車，昨（1）日加權指數才剛大漲893點、收在47,018點，今（2）日受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤隨即下殺185點，短短3分鐘內跌幅更擴大至逾千點，台積電早盤亦重挫60元。

面對如此劇烈的震盪市況，投資人不妨採取「現金先入袋」的防禦策略。隨著7月除息大秀登場，整理台股ETF除息一覽表，協助投資人在波動中穩健佈局。

高股息越配越好 00961精準選股創佳績

在高息型ETF方面，整體呈現「越配越好」的熱絡趨勢。本月配息前三強分別為FT臺灣永續高息（00961）、復華台灣科技優息（00929）與中信成長高股息（00934）。

其中，00961以高達18.0%的年化息率奪冠，每單位配發0.19元；00929與00934則分別配發0.38元與0.31元，年化息率達14.8%及12.7%。

值得注意的是，採月配機制的00961近三期配息金額屢創新高，主要歸功於其嚴守「ROE大於0」的精準選股邏輯，讓投資人不僅能安穩收息，更能同步掌握資本利得的機會，成為震盪市況中的亮眼標的。

非典型市值型崛起 主動型ETF實力堅強

市值型ETF同樣表現不俗，前三強由FT臺灣Smart（00905）、聯邦台精彩50（009804）及中信臺灣智慧50（00912）拿下。

作為非典型的市值型ETF，00905透過Smart Beta策略選股，儘管台積電佔比並非最高，但其績效不僅能緊貼大盤走勢，在市場反彈時的爆發力更是亮眼00905本次季配1.058元，年化息率衝上14.7%居冠；009804與00912則分別配發1.53元與1元，年化息率為12.5%及11.4%。

此外，主動型ETF的配息實力亦不容小覷。

本月由主動群益科技創新（00992A）以季配0.47元、年化息率10.2%位居第一；主動安聯台灣高息（00984A）季配0.415元、年化息率9.9%緊追在後；主動國泰動能高息（00400A）則以月配0.12元、年化息率9.5%名列第三。

類型代號股票名稱收盤價（元）配息頻率除息金額（元）年化息率*
高息型00961FT臺灣永續高息12.64月配0.1918.0%
00929復華台灣科技優息30.78月配0.3814.8%
00934中信成長高股息28.3月配0.312.7%
0056元大高股息52.75季配1.3510.2%
00939統一台灣高息動能21.27月配0.1257.1%
00944野村趨勢動能高息22.22月配0.1095.9%
00940元大台灣價值高息12.62月配0.054.8%
00900富邦特選高股息3019.32月配0.0754.7%
00730富邦臺灣優質高息29月配0.114.6%
00946群益科技高息成長15.39月配0.0584.5%
市值型00905FT臺灣Smart28.73季配1.05814.7%
009804聯邦台精彩5024.44半年配1.5312.5%
00912中信臺灣智慧5034.96季配111.4%
006208富邦台50253.65半年配4.753.7%
006203元大MSCI台灣199.15半年配1.251.3%
0050元大台灣50109.35半年配0.61.1%
主動型00992A主動群益科技創新18.97季配0.4710.2%
00984A主動安聯台灣高息16.73季配0.4159.9%
00400A主動國泰動能高息15.08月配0.129.5%
00991A主動復華未來5020.87半年配0.777.4%

*年化息率計算公式：每單位配息金額/最新收盤價✕一年配息次數✕100%

資料來源：整理自投信投顧公會網站｜資料日期：2026.07.01

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 00961臺灣ESG永續高息

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