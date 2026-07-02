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台灣邁入虛擬資產法元年 聯邦009825將於17日掛牌上櫃

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

立法院6月30日三讀通過《虛擬資產服務法》，正式建立我國虛擬資產服務及穩定幣發行管理制度，象徵台灣數位金融監理邁入新里程碑，也宣告台灣正式邁向虛擬資產法規元年。隨著各國監理制度逐步完善，穩定幣正從加密貨幣市場走向主流金融應用，成為全球金融創新的重要發展方向。

看好全球金融創新的長期成長趨勢，聯邦美國金融創新ETF（009825），已於7月1日正式成立，預計7月17日掛牌上櫃，提供投資人掌握金融科技與虛擬資產產業發展的新選擇。

009825成分股主要涵蓋美國金融創新領域具代表性的企業，包括Visa、Mastercard、Robinhood等國際知名公司，掌握數位支付普及與金融科技創新所帶來的成長機會。

值得注意的是，該基金採取「等權重配置機制」、精選30檔潛力股，透過布局大、中、小型企業，完整參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會，搶先佈局虛擬資產新商機。

綜合聯邦美國金融創新ETF、產品協理何彥樟表示，回顧過去十年，科技創新改變了資訊取得、消費及生活方式；展望未來，隨著人工智慧、區塊鏈及穩定幣等技術持續融合，支付、交易及資產管理模式仍有持續演進空間，相關企業營運表現可望受產業發展帶動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融科技 美國 立法院

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