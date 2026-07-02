0050買不起？鐵蛋點名低調黑馬00888：含「聯」量最高的ETF、最新配息年化衝18％
星巴克偶爾喝喝可以，但若是要天天喝，還是小7最親民。
投資也是一樣，想參與大盤成長，不一定非要挑最貴的那檔...
這陣子大盤屢創新高，很多剛入村的理財小白私訊我：
「鐵蛋，現在一張元大台灣50（0050）要十幾萬，真的買不起，但又不想錯過市值型的成長，該怎麼辦？」
如果你也有這種資金有限的焦慮，今天分享一檔我近期在關注、低調的平替版市值型選擇：永豐台灣ESG（00888）。
00888為什麼是低調黑馬？3大重點一次看
1.近期績效表現相當亮眼
拉開近一個月績效來看，00888 在這一波科技行情中展現了強勁的超額報酬能力，不只在同類型ETF中名列前茅，表現甚至超越了熱門的主動型。
2.含「聯」量最高的 ETF
大家都知道市值型少不了台積電，但00888還有個大特色：它是市場上持股聯電最多的 ETF！除了雙核心（台積＋聯電），還涵蓋元太、南亞科等半導體核心供應鏈，整體半導體權重超過6成。這陣子成分股集體發威，順勢推升了淨值
3.季配息設計＋隱藏稅務優勢
00888採季配息（1、4、7、10月）。過去配息，不少比例來自資本利得。對小資族或高所得稅率的人來說，有機會降低股利所得稅與二代健保補充保費的負擔。
回顧它4月配出$1.05元新高，且在7天內神速填息...
最新公布7月公告每股配$1.753元，年化股利率約18.4%，簡直不要太香！
00888小檔案
上市日期｜2021/03/31
追蹤指數｜富時台灣ESG優質指數
經理費｜0.25% / 0.3%
配息｜季配息（每年 1、4、7、10 月）
選股邏輯｜從富時全球股票指數中，篩選出台灣上市櫃中大型股，並以「ESG 分數」及「股息殖利率」作為重要加權因子。
鐵蛋的溫馨提醒
平替版雖然很香，但老話一句：投資理財有賺有賠，過去績效不代表未來獲利保證。
市值型ETF的波動完全跟隨大盤。當科技股修正時，回檔也相對有感。
建議大家依據自己的風險承受度分批進場，或是透過定期定額來平均成本喔！
◎感謝 鐵蛋存錢日記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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