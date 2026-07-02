0050預計配息0.6元「比上期大減4成」這才是好事！看懂54C與資本利得差異

擁有高達323.87萬股民的台股ETF始祖元大台灣50（0050），1日正式公告最新的配息評價結果，每股預計配發0.6元。

儘管本次配息金額與前一次相比減少了4成之多，讓不少重視現金流的領息族相當有感，但對於追求長線資本增值的資產累積型投資人來說，市值型ETF配息的減少，反而意味著更多的資金能留在場中利滾利。

54C與資本利得的「報稅含金量」差異

對收入不多、綜合所得稅率在5%的投資人而言，拿到「54C（股利所得）」是具備實質補償效益的。

因為股利所得擁有8.5%的抵減稅額（每戶最高8萬元），報稅時不僅不用繳稅，反而還能享受「退稅」或抵減其他稅額的福利。

但近年ETF配息納入大量的「資本利得（財產交易所得）」，在現行稅制下，這部分是不計入所得稅、也無法享受8.5%抵減稅額的。

被迫實現獲利的「左手換右手」

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）身為追蹤台灣50指數的市值型ETF，最核心的價值應該是「長線資產複利累積」。早期這兩檔ETF的配息來源幾乎純粹是成分股發放的現金股利。

然而，近年因為高股息ETF戰局白熱化，市場颳起盲目追求「高配息率」的風氣，使得這類原本該專注於累積淨值的市值型ETF，也迫於市場壓力或為了吸引短線資金，開始加入「資本利得」大方發放。

這次006208大配4.75元，表面上創下歷史新高，實質上卻是強迫投資人將部分的長線增值「提早變現」...對不需要現金流、希望資產留在場中滾存的投資人來說，無疑降低了資金在市場中利滾利的複利效果。

在海外成熟市場（如愛爾蘭籍ETF），許多大盤市值型基金都會區分為配息版（Dist）與累積版（Acc），累積版會直接將成分股發放的股息與調整權重時的價差直接反映回淨值中，完全不發放出來，這對長線投資客而言是效率最高的做法。

台灣目前雖然已有少數債券型或海外主動型基金提供不配息的累積級別，但可惜的是，像0050、006208這種最具代表性的台股核心大盤ETF，至今依然沒有推出官方的「累積版（不配息）」選擇。

在法規與投信產品線尚未與國際接軌前，長線投資人如果不想被強迫斷開複利軌道，目前也只能在收到配息後，自己手動且立刻將資金再定期定額買回，去對抗這種被強迫配息的制度性消耗。

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