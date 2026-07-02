0050、0056配息吸睛

7月ETF配息大戰愈演愈烈，繼富邦台灣半導體、群益半導體收益30日開出亮眼的配息成績單後，昨（1）日元大高股息、復華台灣科技優息等也接力傳出好消息。

彙整昨日各投信官網資料，檢視規模前十大的台股ETF配息表現，其中，元大高股息單季配息金額創改季配來新高；而永豐台灣ESG、台新臺灣IC設計、主動安聯台灣高息、復華台灣科技優息的配息金額及殖利率都寫掛牌來最佳單次紀錄。

進一步來看，採半年配的元大台灣50（0050）每受益權單位預估配息金額0.6元，配息金額高於去年同期，以昨日收盤價換算單期配息殖利率為0.54%；掛牌來首次配息的主動復華未來50擬配0.77元，單期配息殖利率3.68%。

季季配部分，元大高股息擬配1.35元，換算單季配息殖利率2.55%；永豐台灣ESG擬配1.753元，約4.60%；台新臺灣IC設計擬配0.3元，約0.76%；主動安聯台灣高息擬配0.415元，約2.48%；新光臺灣半導體30擬配0.68元，約1.54%。

月月配方面，復華台灣科技優息擬配0.38元，換算單月配息殖利率1.23%；中信成長高股息擬配0.3元，約1.06%；凱基台灣AI 50擬配0.12元，約0.64%。

元大高股息研究團隊指出，台股近年受惠AI需求強勁成長，2025年上市櫃公司獲利改寫歷史新高，同步推升出口表現創高，台灣經濟成長率更有機會上看10%，供應鏈獲利持續增長，企業現金股利發放能力同步提升，挹注高股息ETF配息能力。

針對高息ETF是否能長久維持配息，從淨值組成可看出端倪。截至6月30日，元大高股息帳上包含股息收入的可分配收益4.54元、包含資本利得的資本平準金23.24元，而復華台灣科技優息也有15.36元的資本損益平準金，持續具有配息基礎。

展望台股後市，中信成長高股息經理人張圭慧表示，目前市場資金集中於AI類股，相關個股已出現擁擠交易現象，漲多後盤勢容易轉向類股輪動，低基期族群有機會受到市場關注。主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，在配息旺季與產業成長動能充足的環境下，市場將呈現機會與波動並存格局，投資策略宜兼顧收益穩定性與成長潛力，並分散配置與動態調整以因應市場變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。