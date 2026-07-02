六檔台股 ETF 換股

重量級ETF換股潮將告一段落，臺灣指數公司昨（1）日公告包含大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30、兆豐龍頭等權重、群益台ESG低碳50、永豐ESG低碳高息、台新永續高息中小在內的六檔台股ETF追蹤的指數進行定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自昨日交易結束後生效，亦即今（2）日起生效。

六檔ETF合計總規模為1,781.87億元，其中，大華優利高填息30新增及刪除檔數13檔、凱基優選高股息30換14檔、兆豐龍頭等權重換11檔、群益台ESG低碳50換四檔、永豐ESG低碳高息換33檔、台新永續高息中小換14檔。

檢視新增及刪除股，其中，微星、兆豐金、永豐金、第一金、台達電、遠雄、福邦證分別各被兩檔ETF納入。富邦金一共被四檔ETF刪除、國泰金、群益證以及瑞儀分別被三檔ETF刪除；聯電、文曄、中租-KY、群光、可成、復盛應用和大江則是各被兩檔ETF刪除。

凱基優選高股息30的追蹤指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期、而台新永續高息中小調整指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日的指數調整過渡期。

針對換股，凱基優選高股息30研究團隊表示，換股後，投資組合將更聚焦具備穩定股息、低波動與基本面支撐的成分股，有助於因應高檔震盪盤勢。且本次調整亦為首次適用3月修訂後規則，排除6月審核資料截止日前董事會未決定發放現金股利金額，或定期審查生效日前已除息的年配息股票，能夠確保指數調整後的成分股股利收入確實反映於投資組合中。

大華銀投信表示，台股下半年後市仍維持趨勢向上慣性，AI應用需求與半導體投資潮為主要支撐。操作策略上，大華優利高填息30經理人郭修誠建議投資人採取分批布局、逢低承接的方式，聚焦供需緊俏與具備長線成長性的族群，並適度控管短線波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。