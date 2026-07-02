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三檔年化配息率估逾10%

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股ETF檔數、受益人持續創新高，預估年化配息率高的商品更受投資人青睞。

統計已公告7月將除息的13檔台股ETF中，包括群益半導體收益（00927）、富邦台灣半導體、主動群益科技創新三檔，預估年化配息率逾10%。

據了解，群益半導體收益今年第三次季配息金額為每單位1.88元，預估年化配息率高達18%，連續三季創下配息金額新高。相較上一季的每單位0.94元，成長率100%，且上半年的報酬率也翻倍達105.2%，讓投資人息利雙收。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣科技業是全球AI產業最重要的供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建，到終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態。

台股目前雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢。

統一台灣高息動能ETF經理人林良一認為，AI發展動能為台股基本面提供長線支撐，但指數高檔震盪難免，且資金輪動加快，盤面已出現明顯分化，市場操作重心也出現變化，逐漸出現從追價成長股的狀態，外溢至現金流與防禦性配置的跡象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 群益 台股

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