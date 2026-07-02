主動式商品規模 衝兆元

主動式ETF持續獲投資人青睞，根據統計，全市場主動式ETF規模已近兆元，不過前五大加總占比則近七成。

包括主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、主動復華未來50、主動統一全球創新、主動群益台灣強棒等，規模都逾500億元。

投信投顧公會最新的年度調查報告顯示，截至去年底，2025年國人主要投資理財的前五大工具分別為股票、定存等儲蓄型商品、被動式ETF、共同基金、主動式ETF。

其中，主動式ETF去年中才陸續掛牌，即擠進當年度投資人主要理財工具第五大。由於今年股市延續火熱行情，主動式ETF在投資理財的重要性有望進一步提升。

若依類型區分，規模前五大主動式ETF中有四檔為主動式台股ETF，唯一一檔主動式海外股票型ETF為主動統一全球創新ETF。主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，下半年全球股市仍是多頭趨勢，但將轉向個股表現分化。

以美國11月初的期中選舉為分界點，選前推估股市受選舉不確定性，以及升息預期變化恐有較大波動，但股市長線多頭格局不變，建議投資人把握波動分批布局；選後股市受惠於AI投資浪潮持續旺盛、政治不確定性降低及年底估值切換，股市仍有望再創新高。

陳意婷認為，AI投資浪潮比市場預期更強也更久，確定性和能見度更高，仍是支撐全球經濟的主力，也有助於相關類股獲利上修與估值提升。投資主軸仍以基本面優異的AI類股為主，並聚焦於獲利仍有上修動能者，如被動元件、半導體設備、記憶體、封測相關、載板及上游材料等族群。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易指出，主動式ETF的優勢在於不受限於指數調整時機，操作彈性更高，能因應市況靈活調整持股組合內容。

台股基於基本面仍保持穩健，加上AI需求持續暢旺，帶動產業結構性成長，抵銷了外部環境的不確定性，多頭趨勢有望延續，呈現產業多點開花的健康輪動格局。

投資布局方面，可持續留意先進製程、電源管理、AI基礎建設、低軌衛星、光通訊INP基板等類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。