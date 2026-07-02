海外 ETF 四題材火熱

AI投資熱潮逐步擴散至資料中心、電力基建等受惠產業，也帶動海外主題型ETF投資熱度。根據統計，上半年海外股票ETF受益人明顯成長，其中AI、綠色電力、半導體及美股科技相關ETF最受青睞，反映市場看好AI長期資本支出帶動的新一波成長循環。

觀察今年上半年海外股票ETF受益人成長情形，AI相關主題已成市場資金布局主軸。除了聚焦科技龍頭的NASDAQ及半導體ETF持續吸引投資人之外，受惠AI帶動資料中心用電需求快速攀升，綠色電力與電力基建ETF同樣躍居人氣排行前段班，顯示市場布局已由AI硬體供應鏈，逐步延伸至能源基礎建設。

富邦ESG綠色電力ETF（00920）經理人洪珮甄表示，AI快速發展帶動大型科技公司持續興建資料中心，使美國電力需求迎來數十年來最強勁的成長趨勢。過去成長相對平穩的電力與公用事業，如今已成為AI浪潮的重要受惠產業。

隨著AI模型訓練、推論及代理式AI快速普及，資料中心耗電量持續攀升，各大雲端服務供應商持續擴建資料中心，也同步推升發電、輸電及配電等基礎建設投資需求。

洪珮甄指出，在AI長期發展趨勢下，未來數年全球電力基礎建設資本支出可望持續增加，AI不再只是科技產業的成長引擎，更逐步成為能源與基礎建設產業的重要驅動力。隨全球電網升級與再生能源建設加速，相關企業可望持續受惠於AI帶動的新一輪投資循環。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，近期科技股回檔主要反映季底資金調節及技術性修正，並非AI產業基本面出現改變。隨企業獲利持續成長，全球大型科技公司仍維持高水準AI資本支出，市場資金有望重新回流大型科技股與AI供應鏈。近期南韓宣布由Samsung、SK Hynix等企業推動大規模晶片與資料中心投資計畫，也再次印證全球AI建設需求仍持續擴大。

台新投信ETF投資團隊指出，美國政府最新釋出的接電監管行動，凸顯AI競賽已從晶片、模型與數據中心建設，延伸至電力與輸配電基礎設施，未來若接電流程提速，將有助AI基建項目更快落地，有望帶動雲端服務商、數據中心開發商、電力公司、變壓器與輸電設備商獲利持續成長，股價中長期表現不看淡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。