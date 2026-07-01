快訊

29萬勞力士遭誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 實習生下場出爐

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

ETF 00911本次配息大增2.5元至3.5元 年化配息率10.2%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

兆豐投信發布最新配息公告，兆豐洲際半導體ETF（00911）預估每單位配發3.5元，叫上一期大幅增加2.5元。以1日收盤價68.40元計算，半年配息率有5.11%，年化配息率有10.23%。除息交易日定於7月16日，想要參與本次除息行情的投資人，最後買進日為7月15日，並於8月4日配發股利，投資人可視自身配置進行預先規劃。

兆豐洲際半導體ETF經理人詹佳峯表示，洲際半導體指數今年以來的亮眼表現，核心在於其精準聚焦「高運算科技」與「完整AI生態鏈」的成分股優勢。該指數一網打盡半導體製程設備與材料、晶圓代工封測、記憶體製造，以及核心處理器與IC設計等關鍵產業鏈；透過嚴謹的指數篩選機制，將資金精準配置於兼具長線成長動能的產業龍頭，會是投資人全面參與科技爆發期的「標配」工具。

展望後市，AI新時代的核心受惠企業成長主旋律並未改變。兆豐洲際半導體研究團隊指出依據世界半導體貿易統計組織（WSTS）最新樂觀預估，2026年全球半導體市場規模將直接推升至1.51兆美元，較去年增長接近九成，受惠於AI晶片與記憶體「雙引擎」強力驅動，是全球半導體產值首次突破1兆美元歷史大關，而2027年則有機會達到1.91兆美元。美股半導體板塊長線趨勢看好，但短線不免隨市場情緒波動，投資人若想全方位掌握AI巨頭的科技成長優勢，不妨評估採取「定期定額」或「分批布局」策略，在多頭行情中分散時間風險，穩健擴大科技核心資產。

兆豐投信提醒，指數殖利率不代表基金配息率，且基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦須留意ETF公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，投資人在布局ETF時亦可將前揭條件納入評估依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 配息

延伸閱讀

今年台股ETF配息王出爐 群益00927配發1.88元創新高、年化配息率18%

00927配息翻倍至1.88元 連三季創高

00905擬配1.058元、年化衝15%！今年大漲65%超越大盤 7月15日最後買進日

00997A首次配息0.37元

相關新聞

0056擬配1.35元創季配新高！今年狂飆50.7％帳上可分配收益滿滿 7／20最後買進日

元大高股息ETF（0056）即將宣布每受益權單位配息1.35元，創季配新高。至今其帳上可分配收益充沛，2026年報酬率攀升至50.7%。7月20日為最後買進日，除息日為7月21日。

006208配4.75元創紀錄！Ffaarr實在不怎麼值得高興：跟0050快推不配息版本

富邦台50（006208）預計在7月配息4.75元，但這項消息並未獲得投資者的廣泛讚譽，許多人擔心資本利得的比例過高。部分投資人希望未來推出不配息版本，減少稅費負擔。

實測一年開盤就買10股0050！「想退休的莎莉」不猜高低點輕鬆賺9萬元

部落客「想退休的莎莉」以固定購買0050策略，過去一年獲利近9萬元。從48元上漲至107.8元，累積2430股，證明定期小額投資的穩健價值。

00888配息率狂飆破18%！永豐投信4檔ETF公告出爐 7月24日最後買進日

永豐投信公告，台灣ETF 00888配息率狂飆至18.47%，成為投資熱點。四檔ETF的最後買進日為7月24日，分別涵蓋多元投資機會與成長潛力，吸引投資人關注。詳細配息資訊可至永豐投信官網查詢。

00905擬配1.058元、年化衝15%！今年大漲65%超越大盤 7月15日最後買進日

FT臺灣Smart ETF（00905）將於8月12日配發每單位1.058元的股息，配息率約3.68%。該ETF基於Smart Beta選股邏輯，近三個月漲幅達48.5%，反映台股資金輪動與AI供應鏈的強勁表現。

00961年化衝18％創紀錄！預估配息0.19元 「現金先入袋」再定期定額滾入

富蘭克林華美投信的00961 ETF預估配息0.19元，年化配息率達18％，創新高。隨著台股連續反彈，基金經理人強調選股策略新標準，聚焦優質企業，降低持股焦慮，並實施月配息機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。