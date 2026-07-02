被動式台股 ETF 吸金

台股加權指數今(2026)年來屢創歷史新高點，也帶動百億規模被動式台股ETF超強吸金力。今年規模增幅前十大的百億級被動台股ETF規模成長率幾乎都翻倍；其中，報酬率逾一倍的台新臺灣IC設計（00947）、野村臺灣新科技50、群益半導體收益規模皆翻二倍以上，台新臺灣IC設計更以逾四倍的規模成長率奪冠。

今年規模成長第一的台新臺灣IC設計ETF持有兩大熱門族群高價IP／IC類股及記憶體類股合計占比超過八成，十大成份股包括：聯發科、南亞科、華邦電、創意、群聯、台達電、信驊、世芯、旺宏及矽力，皆是今年來飆漲的熱門股，因此推升00947股價頻創新高。對於買不起高價股的小資族而言，布局00947可參與高價股大漲的榮景。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，AI發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估2030年全球每月token處理量將達120千兆個，是2026年現有算力水平的24倍。台股AI股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台股AI股2026獲利成長率上看五成以上，IC設計及記憶體成長動能相對看好，建議布局聚焦「IC設計+記憶體」雙組合的台股ETF。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，雲端服務商今年資本支出預計超出7,000億美元，再創新高，顯示AI基礎建設需求仍擴張，AI產業展望可說是一片大好，台灣AI供應鏈完整，是最大的受惠市場，台股2026年企業獲利年增率上修至40%，2027年企業獲利年增率上修至25%，其中，AI供應鏈2026年獲利年增率上修至52%，成為台股後市持續上攻的底氣。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，受惠於AI趨勢帶動出口成長，主計總處上修今年經濟成長率，顯示台股實質經濟成長足以支撐今年台股漲幅，預期在AI資本支出、企業獲利雙重上修動能的加持下，台股中長線多頭趨勢不變，其中半導體族群更是AI商機的發展核心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。