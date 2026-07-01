台股ETF上半年吸金近9,000億元 0050流入4,500億居冠

台股今年以來表現亮眼，大盤加權指數屢創新高，同帶動交易熱度。統計2026年台股ETF上半年淨申購金額逾8,800億元，元大台灣50（0050）以逾4,500億元拔得頭籌，爆紅的元大台灣50正2（00631L）獲近2,000億流入，衝上第二。

上半年台股ETF淨申購排行，冠亞軍由「市值雙雄」0050、00631L以4,540億、1,940億元奪得，兩檔淨申購金額即占總流入資金51%；其後為主動統一台股增長、凱基台灣TOP 50，分別為1,524億元、1,118億元。

法人分析，資金流向顯示投資人愈跌愈買態勢明確，統計上半年大盤有五次單日跌幅超過3%，推升市值型0050、00631L加碼力道，且四檔上半年淨申購逾千億台股ETF中，被動ETF即占三席，指數投資仍是主流。

0050為純粹的市值型ETF，指數邏輯跟隨台灣產業脈動與時俱進，成立以來至6月30日報酬率達2,283%，規模並突破2.2兆，經理費率已降至0.07%，未來隨著規模成長還會往0.05%趨近，有利投資人長期持有。

00631L追求台灣50指數單日正向2倍報酬，2014年成立以來至6月30日績效狂飆4,112%，驚人的股價爆發力，吸引小資族以此放大資金效率。

法人進一步看好，近年來隨著ETF規模日漸龐大，資金透過0050、00631L等市值型進場配置，買超權值股，已讓台股逐步走向散戶與外資分庭抗禮的新局面，且因為ETF「資金集中、標的集中」，強大力量形成護航台股的第四法人，將是未來台股攻克五萬大關的重要基石。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。