大華ETF 00918經理人：聚焦八大族群避免震盪追高

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，台股短線漲幅過大後，波動加劇可預期，尤其美國 6 月非農就業數據即將公布，可能成為觀察變數。但中長線來看，AI 應用需求持續擴張，台積電ADR創新高，顯示半導體與相關供應鏈仍是推動台股的核心力量。操作建議上，投資人宜在均線支撐位置再行布局，避免追高，並聚焦於半導體設備與廠務、載板、被動元件、成熟製程、功率半導體、PMIC、先進封裝、矽晶圓等族群。

焦點族群方面，郭修誠指出，AI伺服器需求爆發，推升被動元件尤其是 MLCC 的用量與規格升級。單台AI伺服器所需MLCC數量為智慧型手機的數百倍，帶動高容、高壓MLCC市場快速成長。國際大廠產能逐步轉向車用與 AI 伺服器領域，造成常規與高階產品產能排擠，近期已出現報價調漲，交期延長至12周以上。供需緊張訊號明確，國內被動元件廠下半年營收與獲利有望顯著上修。

郭修誠表示，AI 驅動的規格升級潮將成為被動元件族群長線成長契機，高階產品出貨比重有望突破 35%，毛利率亦因產品組合優化而提升。大華銀投信表示，台股下半年後市仍維持趨勢向上慣性，AI 應用需求與半導體投資潮為主要支撐。操作策略上，郭修誠建議投資人採取分批布局、逢低承接的方式，聚焦供需緊俏與具備長線成長性的族群，並適度控管短線波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。