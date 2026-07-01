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台積電股價強站穩均線...7月法說行情點火 11檔高含積量ETF波段行情啟動

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
根據CMoney統計，國內含積量占四成以上的台股原型ETF共計11檔，今年以來受惠台積電股價領漲帶旺，整體高含積ETF的含息報酬率，表現較大盤亮眼。圖／AI生成 陳志誠
根據CMoney統計，國內含積量占四成以上的台股原型ETF共計11檔，今年以來受惠台積電股價領漲帶旺，整體高含積ETF的含息報酬率，表現較大盤亮眼。圖／AI生成 陳志誠

台積電7月16日召開第2季法說為台股重頭戲，機構法人莫不屏息期待台積高層繼上季法說會後，本次繼續釋出好料端上桌，分析師表示，1日台積電股價上漲收在2,505元，距2,535元的前波高點僅差一步之遙，目前股價站穩強勢10日均線之上，嗅出法說行情出現起動味道。

投信法人指出，每季台積電法說會，扮演全球AI半導體景氣風向球，依過去慣例，7月法說釋出下半年市場展望及公司最新訊息，對第3季股價的影響性更高，加上台積電身為台股重要火車頭，法說行情也將為大盤創新高暖身，同時，台積電身為先進製程產業獨家供應商，法說上若業績繼續報佳音，將有望帶動半導體其他次產業業績跟著輪動，成為整體半導體產業的獲利定心丸，建議投資人若看好台積電成長遠景外，除投資個股外，也可以鎖定半導體產業型ETF，一舉掌握各次產業獲利輪動與股價輪漲契機。

根據CMoney統計，國內含積量占四成以上的台股原型ETF共計11檔，今年以來受惠台積電股價領漲帶旺，整體高含積ETF的含息報酬率，表現較大盤亮眼，其中，又以半導體主題為主的新光臺灣半導體30（00904），年初迄今累積報酬率達98.60%，表現最佳，其他像科技主題的元大電子（0053）、富邦科技（0052）等老牌科技型ETF，今年以來股價漲幅亦逾七成以上，股價維持強勢表現。

新光臺灣半導體30ETF（00904）經理人黃鈺民表示，AI需求引爆先進製程商機，帶動AI伺服器、高效能運算（HPC）及先進半導體需求全面升溫，同時，2026年AI需求不再侷限GPU、更全面帶動特用晶片（ASIC）、網通、電源管理晶片（PMIC）及周邊各類IC需求成長，尤其是未來科技終端產品，將全面朝化「AI化」發展，直接帶動半導體8吋成熟製程、12吋先進製程產能同步吃緊，加上CoWoS先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）等AI關鍵元件，長線呈現供不應求新瓶頸，推升台灣半導體產業景氣持續擴張向上。

黃鈺民指出，第3季起台股受惠美股延續漲勢，市場風險偏好回升，唯上半年不少個股漲幅已大，短線將造成電子股波動加大，唯AI投資周期未見高峰，加上半導體股基本面受到漲價影響，不少次產業利基股持續受惠於長約機制與AI需求韌性支撐，基本面更具實質訂單支撐與長期成長動能兼顧，加上美系外資開始紛紛調高台積電目標價，最新喊上2,888元，預估台積電法說有望上修營收與資本支出金額，凸顯投資人持有高含積半導體ETF，可以透過一籃子持股方式，抓緊半導體類股「積」情演出，亦可分散個股波動風險，在第3季台股波動中，掌握實質獲利機會，穩健累積AI紅利財。

11檔高含積量台股ETF績效表現。註：採ETF含積量占四成以上為準。資料來源：CMoney 統計至7/1 單位：%
11檔高含積量台股ETF績效表現。註：採ETF含積量占四成以上為準。資料來源：CMoney 統計至7/1 單位：%

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台積 半導體

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