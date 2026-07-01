外資買超323億元 除了主動式ETF還趁機大買這2檔金融股

台股1日收在47,018.99點，上漲893.08點，站上47,000點關卡，三大法人買超529.36億元，外資買超323.76億元，統計外資買超前十名個股中，主動式ETF占5檔，買超主動統一台股增長（00981A）13萬9,081張最多，另外，還大買富邦金（2881）、國泰金（2882）。

早盤以46,234.7點開出，上漲108.79點，權王台積電（2330）以2,495元開高，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等權值股齊漲，指數一度衝高至47,293.1點，大漲1,167.19點，重新站上47,000點， 終場收在47,018.99點，上漲893.08點，漲幅1.94%。

三大法人買超529.36億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超323.76億元，投信買超146.21億元，自營商買超（合計）59.38億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.73億元，自營商（避險）買超61.11億元。

統計外資買超前十名中，主動式ETF占5檔，買超00981A最多，其次是買超主動統一升級50（00403A），單日買超13萬7,352張，另外，外資也趁機大買除息的金融股，買超富邦金29,531張，買超國泰金27,510張。

外資賣超前十名中，賣超友達（2409）16萬3,161張最多，其次是賣超第一金90,747張；另外，除息前的鴻海（2317）也遭外資賣超22,390張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資買超前十名。（資料來源：證交所）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。