元大高股息7/21估除息1.35元 創季配息以來新高

熱門高股息ETF元大高股息（0056）今天發出第3季分配收益公告，每受益權單位預估配發現金股息新台幣1.35元，連2升，比起第2季配息1元再提升，創下2023年改為季配息以來新高。以0056今天收盤股價52.75元換算，年化殖利率10.2%。

元大投信表示，0056本季將於7月21日除息，想參與配息的投資人，最晚要在7月20日前買進並持有，配息發放日暫訂8月10日。今天配息公告為預估值，將在7月17日第2階段公告確定配息金額。

根據證交所資料，0056目前資產規模約7184億元，僅次於元大台灣50（0050），為規模第2大的台股ETF，並穩居台灣高股息ETF規模龍頭。另外0056最新受益人數約157.32萬人，居排行榜第3，僅次於0050和國泰永續高股息（00878）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。