00918等六檔台股ETF換股 納台達電、鴻海、微星等

臺灣指數公司1日公告包含大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、群益台ESG低碳50（00923）、永豐ESG低碳高息（00930）、台新永續高息中小（00936）共六檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自7月1日交易結束後生效（亦即7月2日起生效）。

大華優利高填息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各13檔，新增微星、興富發、彰銀、兆豐金、永豐金、第一金、鈊象、大聯大、神達、祥碩、宜鼎、緯穎、億豐；刪除亞泥、聯電、國巨*、富邦金、國泰金、神基、文曄、健鼎、新普、旭隼、洋基工程、寶成、豐泰。

凱基優選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數，且調整指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在五個交易日內調整。此次30檔成分股中新增及刪除各14檔，新增股有聚陽、中興電、大成鋼、鴻海、微星、 廣達、義隆、萬海、元大金、兆豐金、永豐金、第一金、玉晶光、南寶；刪除群光、國產、富邦金、國泰金、凱基金、玉山金、潤泰全、致伸、崇越、中租-KY、 寶雅、群益證、瑞儀、潤泰新。

兆豐龍頭等權重追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，此次33檔成分股中新增及刪除各11檔，新增遠東新、和泰車、台達電、潤弘、長榮航、雄獅、中信金、精誠、藥華藥、富邦媒、台汽電；刪除儒鴻、美時、三陽工業、台光電、櫻花建、長榮、王品、富邦金、零壹、台塑化、中華資安。

群益台ESG低碳50追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，此次50檔成分股中新增及刪除各四檔，新增英業達、嘉澤、臻鼎-KY、力成；刪除華城、華南金、文曄、中租-KY。

永豐ESG低碳高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數，此次40檔成分股中新增及刪除各33檔，新增興農、汎德永業、台達電、精元、美隆電、皇普、華建、日勝生、全心投控、八方雲集、台產、神基、僑威、新至陞、東洋、麗豐-KY、光明、瑞智、新鼎、數字、遠雄、福邦證、擎邦、達麗、勁豐、軒郁、安普新、威宏-KY、大田、明安、統一實、慶豐富、百和；刪除堤維西、勤美、伸興、聯電、華碩、廣達、群光、美律、義隆、可成、宏璟、第一保、富邦金、國泰金、中信金、威健、聯詠、全台、全科、瑞鼎、德淵、中美晶、群益證、頎邦、瑞儀、橘子、倉和、朋億*、復盛應用、匯僑設計、至上、大江、福興。

台新永續高息中小追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數，且調整指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在八個交易日內調整。此次30檔成分股中新增及刪除各14檔，新增股華榮、新光鋼、創見、中再保、統一證、穩懋、威剛、上緯投控、十銓、遠雄、福邦證、康舒、宇瞻、三發地產；刪除精英、宏碁、億光、可成、和碩、世界、建國、群益證、瑞儀、復盛應用、南電、可寧衛*、大江、統一實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。