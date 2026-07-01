快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌調查報告出爐 父親顏慶章首發聲：盼重建友善工作環境

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

00918等六檔台股ETF換股 納台達電、鴻海、微星等

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

臺灣指數公司1日公告包含大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、群益台ESG低碳50（00923）、永豐ESG低碳高息（00930）、台新永續高息中小（00936）共六檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自7月1日交易結束後生效（亦即7月2日起生效）。

大華優利高填息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數，此次30檔成分股中新增及刪除各13檔，新增微星、興富發、彰銀、兆豐金、永豐金、第一金、鈊象、大聯大、神達、祥碩、宜鼎、緯穎、億豐；刪除亞泥、聯電、國巨*、富邦金、國泰金、神基、文曄、健鼎、新普、旭隼、洋基工程、寶成、豐泰。

凱基優選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數，且調整指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在五個交易日內調整。此次30檔成分股中新增及刪除各14檔，新增股有聚陽、中興電、大成鋼、鴻海、微星、 廣達、義隆、萬海、元大金、兆豐金、永豐金、第一金、玉晶光、南寶；刪除群光、國產、富邦金、國泰金、凱基金、玉山金、潤泰全、致伸、崇越、中租-KY、 寶雅、群益證、瑞儀、潤泰新。

兆豐龍頭等權重追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，此次33檔成分股中新增及刪除各11檔，新增遠東新、和泰車、台達電、潤弘、長榮航、雄獅、中信金、精誠、藥華藥、富邦媒、台汽電；刪除儒鴻、美時、三陽工業、台光電、櫻花建、長榮、王品、富邦金、零壹、台塑化、中華資安。

群益台ESG低碳50追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，此次50檔成分股中新增及刪除各四檔，新增英業達、嘉澤、臻鼎-KY、力成；刪除華城、華南金、文曄、中租-KY。

永豐ESG低碳高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數，此次40檔成分股中新增及刪除各33檔，新增興農、汎德永業、台達電、精元、美隆電、皇普、華建、日勝生、全心投控、八方雲集、台產、神基、僑威、新至陞、東洋、麗豐-KY、光明、瑞智、新鼎、數字、遠雄、福邦證、擎邦、達麗、勁豐、軒郁、安普新、威宏-KY、大田、明安、統一實、慶豐富、百和；刪除堤維西、勤美、伸興、聯電、華碩、廣達、群光、美律、義隆、可成、宏璟、第一保、富邦金、國泰金、中信金、威健、聯詠、全台、全科、瑞鼎、德淵、中美晶、群益證、頎邦、瑞儀、橘子、倉和、朋億*、復盛應用、匯僑設計、至上、大江、福興。

台新永續高息中小追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數，且調整指數定期審核生效日（含）起設有八個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在八個交易日內調整。此次30檔成分股中新增及刪除各14檔，新增股華榮、新光鋼、創見、中再保、統一證、穩懋、威剛、上緯投控、十銓、遠雄、福邦證、康舒、宇瞻、三發地產；刪除精英、宏碁、億光、可成、和碩、世界、建國、群益證、瑞儀、復盛應用、南電、可寧衛*、大江、統一實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鴻海 ETF 微星

延伸閱讀

00929等三檔台股ETF換股出爐 刪台積電、聯發科、聯電等

三檔ETF換股 受關注

今年台股ETF配息王出爐 群益00927配發1.88元創新高、年化配息率18%

台股ETF群益00685L 將1分為24 分割前最後交易日是這天

相關新聞

0056擬配1.35元創季配新高！今年狂飆50.7％帳上可分配收益滿滿 7／20最後買進日

元大高股息ETF（0056）即將宣布每受益權單位配息1.35元，創季配新高。至今其帳上可分配收益充沛，2026年報酬率攀升至50.7%。7月20日為最後買進日，除息日為7月21日。

006208配4.75元創紀錄！Ffaarr實在不怎麼值得高興：跟0050快推不配息版本

富邦台50（006208）預計在7月配息4.75元，但這項消息並未獲得投資者的廣泛讚譽，許多人擔心資本利得的比例過高。部分投資人希望未來推出不配息版本，減少稅費負擔。

實測一年開盤就買10股0050！「想退休的莎莉」不猜高低點輕鬆賺9萬元

部落客「想退休的莎莉」以固定購買0050策略，過去一年獲利近9萬元。從48元上漲至107.8元，累積2430股，證明定期小額投資的穩健價值。

00888配息率狂飆破18%！永豐投信4檔ETF公告出爐 7月24日最後買進日

永豐投信公告，台灣ETF 00888配息率狂飆至18.47%，成為投資熱點。四檔ETF的最後買進日為7月24日，分別涵蓋多元投資機會與成長潛力，吸引投資人關注。詳細配息資訊可至永豐投信官網查詢。

00905擬配1.058元、年化衝15%！今年大漲65%超越大盤 7月15日最後買進日

FT臺灣Smart ETF（00905）將於8月12日配發每單位1.058元的股息，配息率約3.68%。該ETF基於Smart Beta選股邏輯，近三個月漲幅達48.5%，反映台股資金輪動與AI供應鏈的強勁表現。

00961年化衝18％創紀錄！預估配息0.19元 「現金先入袋」再定期定額滾入

富蘭克林華美投信的00961 ETF預估配息0.19元，年化配息率達18％，創新高。隨著台股連續反彈，基金經理人強調選股策略新標準，聚焦優質企業，降低持股焦慮，並實施月配息機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。