006208配息創新高卻遭嫌！股民齊喊「不要配息」更期待分割、降費率

富邦台50ETF(006208)公布最新配息，每受益權單位擬配發4.75元，創下掛牌以來新高，以6月30日收盤價250.2元計算，單次配息殖利率約1.89%。不過消息在PTT股板曝光後，討論焦點卻不在創高配息，而是大批投資人直呼「寧願不要配」，希望富邦投信盡快推動分割與調降費用率。

根據富邦投信公告，006208將於7月16日除息，最後買進日為7月15日，股息預計8月10日發放。006208採半年配息制度，每年7月及11月除息，此次為第24次配息，追蹤臺灣50指數，截至6月29日基金規模約4421億元，前十大持股仍以台積電、聯發科、台達電、鴻海及日月光投控等大型權值股為主。

不過PTT股民對這次配息反應相當冷淡，不少人認為，投資006208的目的本來就不是為了領股息，而是追求資本增值，因此紛紛留言表示「不要配息」、「快改成不配息」、「趕快分割、降費率」，甚至有人直言「配這些要幹嘛」、「1.9%不如不要配」。

另一項討論焦點則是006208遲遲未跟進0050進行分割。有網友認為，在0050宣布分割後，006208若仍維持高股價，未來恐逐漸失去吸引力，因此不少人留言「快分割」、「不分割就是不分割，還一直配息」、「太貴了不想再加碼」，甚至形容006208「從最好標的變成路邊一條」、「被富邦放生」。

也有部分網友關心此次配息來源，推測大多應屬資本利得，因此未必會產生二代健保補充保費問題；另有投資人則期待接下來0050公布配息，認為今年受惠半導體及AI行情強勁，相關市值型ETF普遍繳出亮眼績效，不僅資本利得可觀，配息金額也同步水漲船高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。