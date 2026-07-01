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0056擬配1.35元創季配新高！今年狂飆50.7％帳上可分配收益滿滿 7／20最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
0056於2026年第三季擬配發1.35元創下改季配以來新高，受惠AI帶動企業獲利，今年以來含息報酬率達50.7%優於同類平均，除息日定於7月21日。記者許正宏／攝影
0056於2026年第三季擬配發1.35元創下改季配以來新高，受惠AI帶動企業獲利，今年以來含息報酬率達50.7%優於同類平均，除息日定於7月21日。記者許正宏／攝影

元大高股息（0056）2026年第三季配息公告，每受益權單位擬配發金額為1.35元，金額創下改季配來新高，以今日收盤價52.75元計算，單季配息殖利率為2.55%。

未來將在7月17日第二階段公告確定配息金額，7月21日除息，想參與配息的投資人，最晚在7月20日前買進並持有，配息發放日則在8月10日。

0056連續配息紀錄將進入第16年，為首檔達到存股0成本*的高股息ETF。截至2026年6月30日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.54元、包含資本利得的資本平準金23.24元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

表一、0056成立以來各年度績效

年度2007200820092010201120122013201420152016
報酬率(%)5.3-48.187.219.0-13.09.44.99.5-6.011.8
年度201720182019202020212022202320242025成立以來
報酬率(%)12.90.729.68.819.4-18.458.07.112.1524.7

資料來源：Lipper，採含息報酬計算至2026年6月底。0056成立於2007/12/13，當年度非完整年度。以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。

0056聚焦「未來一年預測現金股利殖利率」篩選機制，自臺灣50及中型100指數中，選出兼具獲利成長與配息能力標的，有助掌握AI產業帶動的企業盈餘成長契機。現階段0056已布局多檔AI相關成分股，有助兼顧股息收益與產業成長潛力。

據理柏資訊統計至6月底，0056今年以來含息報酬率為50.7%，超越高股息ETF平均的45.0%；近一年、近兩年、近三年均位於同類型前二分之一。

表二、0056各期間績效

年度今年以來(%)近1年(%)近2年(%)近3年(%)
005650.768.458.7120.8
同類型平均45.058.247.1109.5

資料來源：Lipper，採含息報酬計算至2026年6月底，分類採理柏資訊查詢之【SITCADomestic一般型ETF-高股息ETF】。以上僅為歷史數據，不代表未來績效保證，不同時間結果亦可能不同，以上資料僅供參考，投資前請詳閱公開說明書。

0056ETF研究團隊指出，台股近年受惠AI需求強勁成長，2025年上市櫃公司獲利改寫歷史新高，同步推升出口表現創高，台灣經濟成長率更有機會上看10%，供應鏈獲利持續增長，企業現金股利發放能力同步提升，挹注高股息ETF配息能力。

元大投信提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 季配息 ETF

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