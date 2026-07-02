0050正2一年漲200%！他想「長抱」引股民兩派路站：遇熊市恐大幅回檔

隨著台股持續走強，元大台灣50正2(00631L)近一年報酬率超過200%，吸引不少投資人關注。一名網友在PTT股板發文詢問，0050正2是否適合長期持有，是否會像權證一樣存在時間價值耗損，引發大量網友熱烈討論，不少人分享自身持有經驗，也有人提醒槓桿ETF的風險遠高於一般市值型ETF。

原PO表示，看到0050正2近一年驚人的漲幅相當心動，但擔心長期持有是否會因時間耗損而侵蝕報酬，因此向網友請益是否適合長抱。文章一出，立刻吸引大量留言，不少人提到市場上已有不少相關書籍、文章及研究可供參考，建議先充分了解槓桿ETF的特性，再決定是否投入。

支持長期持有的網友認為，只要長期看好台股，0050正2確實有機會創造比0050更高的報酬，甚至有人分享自己已持有三年多、累積報酬超過500%，也有人認為真正的問題並非商品本身，而是投資人能否承受中途劇烈震盪，不少留言笑稱「不能買，會賺太多」、「怕以後不想上班」、「最大的風險是提早財富自由」。

不過，也有不少網友提出較為理性的提醒，指出槓桿ETF雖然牛市表現亮眼，但遇到大盤修正或熊市時，跌幅也會同步放大，一旦市場出現大幅回檔，短時間可能面臨腰斬甚至更大的資產縮水，考驗投資人的心理承受能力。

有網友指出，歷史回測雖然顯示正2長期績效可能優於原型ETF，但前提是投資人能夠忍受單月甚至短時間內大幅虧損而不恐慌賣出，否則很容易在股災中提前出場，無法享受到後續反彈成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。