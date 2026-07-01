006208配4.75元創紀錄！Ffaarr實在不怎麼值得高興：跟0050快推不配息版本
富邦台50（006208）7月要配4.75元 ，實在不怎麼值得高興，感覺又是很多資本利得在裡面。
真要說假如收入不多的投資人（例如我），耗一個月的時間成本拿到54C配息，還可以每年報稅時多少拿點補償（當然稅級高的就要繳稅更糟）。而資本利得配息，就實在沒啥好處了...
早期元大台灣50（0050）和006208都不會配資本利得，後來0050先開始，006208近年也跟著學，實在不是好事，希望趕快能推不配息版本。
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