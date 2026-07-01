ETF雙雄配息出爐 0050配息優於去年同期、0056創改季配新高

ETF規模前兩大的元大台灣50（0050）、元大高股息最新配息資訊出爐，根據元大投信1日的第一階段公告，元大台灣50每受益權單位擬配發金額為0.6元，金額優於去年同期，以今日收盤價109.35元計算，單期配息殖利率為0.54%；元大高股息每受益權單位擬配發金額為1.35元，金額創下改季配來新高，以今日收盤價52.75元計算，單季配息殖利率為2.55%。

元大台灣50以及元大高股息實際配息公告日在7月17日，最後買進日為7月20日，除息日為7月21日，股息將在8月10日發放。

元大台灣50為半年配，除息時間在1月以及7月，即將迎來第32次除息；以過去半年配的概況來看，平均配息金額為1.68元、配息率為1.57%，且通常1月配息較大方。至於元大高股息為季配，除息時間在1月、4月、7月、10月，即將迎來第25次除息；以過去季季配的概況來看，平均配息金額為0.95元、配息率為2.57%。

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