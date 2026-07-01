快訊

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

詭異飛行軌跡曝光！小飛機撞北京最高大樓 曾與客機相距不到500公尺

「警界范冰冰」遭檢舉未辦案卻有500支嘉獎 信義警報請北檢調查

ETF雙雄配息出爐 0050配息優於去年同期、0056創改季配新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

ETF規模前兩大的元大台灣50（0050）、元大高股息最新配息資訊出爐，根據元大投信1日的第一階段公告，元大台灣50每受益權單位擬配發金額為0.6元，金額優於去年同期，以今日收盤價109.35元計算，單期配息殖利率為0.54%；元大高股息每受益權單位擬配發金額為1.35元，金額創下改季配來新高，以今日收盤價52.75元計算，單季配息殖利率為2.55%。

元大台灣50以及元大高股息實際配息公告日在7月17日，最後買進日為7月20日，除息日為7月21日，股息將在8月10日發放。

元大台灣50為半年配，除息時間在1月以及7月，即將迎來第32次除息；以過去半年配的概況來看，平均配息金額為1.68元、配息率為1.57%，且通常1月配息較大方。至於元大高股息為季配，除息時間在1月、4月、7月、10月，即將迎來第25次除息；以過去季季配的概況來看，平均配息金額為0.95元、配息率為2.57%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 ETF 元大

延伸閱讀

今年最強被動式海外 ETF 配息出爐 00735擬配3元、金額創新高

這檔半導體 ETF 上半年漲幅超過100% 大方配逾5%

006208配息出爐 金額刷新新紀錄

三檔半年配息金額 創高

相關新聞

006208配4.75元創紀錄！Ffaarr實在不怎麼值得高興：跟0050快推不配息版本

富邦台50（006208）預計在7月配息4.75元，但這項消息並未獲得投資者的廣泛讚譽，許多人擔心資本利得的比例過高。部分投資人希望未來推出不配息版本，減少稅費負擔。

實測一年開盤就買10股0050！「想退休的莎莉」不猜高低點輕鬆賺9萬元

部落客「想退休的莎莉」以固定購買0050策略，過去一年獲利近9萬元。從48元上漲至107.8元，累積2430股，證明定期小額投資的穩健價值。

00888配息率狂飆破18%！永豐投信4檔ETF公告出爐 7月24日最後買進日

永豐投信公告，台灣ETF 00888配息率狂飆至18.47%，成為投資熱點。四檔ETF的最後買進日為7月24日，分別涵蓋多元投資機會與成長潛力，吸引投資人關注。詳細配息資訊可至永豐投信官網查詢。

00905擬配1.058元、年化衝15%！今年大漲65%超越大盤 7月15日最後買進日

FT臺灣Smart ETF（00905）將於8月12日配發每單位1.058元的股息，配息率約3.68%。該ETF基於Smart Beta選股邏輯，近三個月漲幅達48.5%，反映台股資金輪動與AI供應鏈的強勁表現。

00961年化衝18％創紀錄！預估配息0.19元 「現金先入袋」再定期定額滾入

富蘭克林華美投信的00961 ETF預估配息0.19元，年化配息率達18％，創新高。隨著台股連續反彈，基金經理人強調選股策略新標準，聚焦優質企業，降低持股焦慮，並實施月配息機制。

持有十年0050真能穩賺？經歷下跌60%的金融海嘯還是賺的 雨果：放棄預測市場走勢幻想

元大台灣50（0050）過去十年的年化報酬率證明持有十年可得正回報，儘管歷經金融海嘯歷史估值頂部情境。專業投資人應堅持股息再投資與長期持有策略，追求資本穩健增值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。