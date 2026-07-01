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實測一年開盤就買10股0050！「想退休的莎莉」不猜高低點輕鬆賺9萬元

聯合新聞網／ 張家麒
部落客「想退休的莎莉」分享其堅持一年不猜高低點、每逢開盤即買進10股0050的投資成果，目前持股均價約70元，帳面未實現獲利已達90,158元。記者余承翰／攝影
部落客「想退休的莎莉」分享其堅持一年不猜高低點、每逢開盤即買進10股0050的投資成果，目前持股均價約70元，帳面未實現獲利已達90,158元。記者余承翰／攝影

部落客「想退休的莎莉」日前分享其元大台灣50（0050）的投資成果。

她表示，自去年6月開始持續投資至今已滿一年，策略上採取不猜測市場高低點、也不理會股市漲跌，只要台股開盤就固定買進10股0050。

回顧過去一年的真實投資記錄，0050的股價從原本的48元一路成長至107.8元，這也讓她原本每月投入約1萬元，隨著股價上漲慢慢調整成長到每月投入2萬元。

針對這一年實際投資的成果，目前其帳戶共持有2430股，投入的總成本為171,312元，持股均價落在大約70元。

截至結算當日收盤，帳面未實現獲利達90,158元，總市值則來到261,954元。

她指出，投資人可以明顯感受到，市值權值股的成長帶動了大盤持續漲幅，即使是採用小額定期的方式進行，只要把投資變成一種生活習慣並持續參與市場，也能有機會穩健累積資產。

◎感謝 想退休的莎莉 授權引用（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 零股

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