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40萬股民注意！00929暴力升息46%至0.38元歷史新高 年化配息率14.8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

復華台灣科技優息（00929）自2025年12月指數大改版以來，績效狂飆，統計至30日，含息報酬達75%，與主動式ETF平起平坐，不僅傲視台積電（2330）、臺灣50指數，更一舉拿下上半年高股息ETF績效冠軍。

在績效創高的同時，00929於1日公告最新配息金額0.38元，以今日收盤價30.78元換算，年化配息率已逾14.8%，與40萬股東分享績效紅利。

事實上，00929剛公告換股，成分股以22進22出的幅度調整，不僅留住今年漲234%的第一大持股聯電（2303），亦納入營收創新高的鴻海（2317）及技嘉（2376）。此外，更不乏網通、IC 設計與傳產轉型創新高的信邦（3023）、祥碩（5269）、旭隼（6409）。以及最熱門的黃仁勳背板概念股英業達（2356）、微星（2377）、廣達（2382）、緯創（3231）。

AI仍是2026年全球科技產業最重要的投資主軸，從雲端資料中心建置、ASIC、高速傳輸、AI PC到企業數位轉型，相關需求持續擴大，而00929此次完成換股後，持股更聚焦AI供應鏈及高品質配息企業，有望同步掌握產業成長趨勢與股東現金回饋。

隨著下半年科技產業進入傳統旺季，加上AI投資持續推進，市場預期00929後續表現仍值得持續關注。對希望兼顧科技產業成長、月月現金流以及長期累積含息報酬的投資人而言，00929仍是科技高股息ETF中具代表性的配置選擇之一。

針對投資人關心的高息是否能長久維持，從00929的基金淨值組成即可看出端倪。以6月30日高達15.36元的資本損益平準金。這意味著在近期股價上漲的帶動下，00929擁有豐厚的資本利得作為後盾。若假設資本損益皆為已實現收益，以每次配發0.38元估算，理論上其配息底氣應充足。

00929本月除息日訂於7月21日，股息發放日為8月14日。若投資人欲參與配息，最後買進日為7月20日。建議穩健型投資人可把握時機，善用時間複利與長期的本金投入累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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