貝萊德的ETF傘型基金登場 7月15日開募

全球最大ETF（指數型股票基金）品牌貝萊德iShares今日宣布首度以ETF傘型基金形式推出「貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型證券投資信託基金」，預計於7月15日至7月21日展開募集。投資人將可透過「一檔股、一檔債」，一步完成全球股債核心配置，打造均衡分散的「核心資產組合」，從容應對劇烈多變的市場環境。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，近年投資人同時面對利率轉折、產業輪動、與資產價格波動等多重挑戰，分散配置的重要性顯著提升。此次推出的兩檔ETF，協助投資人以更容易的方式建立長期投資組合，未來也將持續引進更多元的投資產品，支持台灣資本市場朝深度化、國際化方向邁進。

貝萊德說明，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）追蹤「標普 TIP 世界股票指數」，投資範圍涵蓋近40個國家、上千檔股票，囊括全球大型、中型與小型企業，提供跨區域、跨產業的全球股票配置機會，協助投資人輕鬆參與全球企業成長與市場輪動機會。009826、00991B皆以新台幣計價，並符合台灣市場交易與稅務制度，對台灣投資人而言更貼近在地投資習慣，免去自行換匯與跨境交易的繁瑣。

貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF（00991B）則是追蹤「ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數」，主要投資成熟市場長天期A級美元公司債，以高評等＋長天期雙重定位，兼顧信用品質與收益潛力。在市場波動升高時，發揮分散配置、提升投資組合的防禦功能。貝萊德也指出，全球每3.5元的ETF中，即有1元是由iShares管理，目前iShares已於全球超過25個市場發行逾1700檔 ETF，管理資產規模超過6.2兆美元。

009826、00991B基金經理人楊貽甯表示，2026下半年全球投資機會呈現更分散、更多元的格局，不同市場、產業與資產類別之間的表現輪動更加明顯，單押單一資產的風險也隨之提升。楊貽甯分析，009826聚焦全球股票核心配置，00991B鎖定長天期投資等級債息收，兩檔ETF一攻一守、各司其職。在不確定性升高的市場環境下，股債搭配有助於投資人同時兼顧成長、收益與風險管理，打造更具韌性的長期投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。