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00888預計配1.753元…配息率狂飆破18%！永豐投信4檔ETF公告出爐 7月24日最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
永豐投信公告00888預計配發1.4元使配息率衝破18%，並同步公告00858、00930與00958B等4檔ETF最新除息資訊，均以7月24日為最後買進日。中央社
永豐投信公告00888預計配發1.4元使配息率衝破18%，並同步公告00858、00930與00958B等4檔ETF最新除息資訊，均以7月24日為最後買進日。中央社

美國半導體產業迎來新階段，蘋果攜手英特爾在美國境內展開晶片設計與製造合作，象徵供應鏈回流的重要里程碑。英特爾除了承接蘋果新訂單外，並將與聯電共同開發12奈米及3奈米先進製程，於亞利桑那州廠房投入生產，凸顯美國持續扶植英特爾作為本土製造核心角色。聯電作為長期合作夥伴，將可望持續受惠。

另一方面，AI應用快速擴展至AIAgent與推理場景，推升硬體效能與用量需求，美系雲端服務商資本支出同步增加，出口動能顯著提升。台灣央行也將2026年GDP預估由7.28%上修至9.45%，顯示景氣展望正向。在此背景下，台灣半導體與AI相關供應鏈產業具備長期成長契機，投資人可透過具代表性的ETF，如：00888分散風險並掌握政策與需求雙重推力。

美股在半導體族群的強勁表現下展現韌性，即便Fed主席Warsh首次FOMC會議釋出鷹派訊號，仍能穩住盤勢。市場亦受到美伊可能簽署停火協議的激勵，投資人情緒保持穩定，AI供應鏈的樂觀展望持續支撐美股。值得注意的是，市場波動率與金融環境指數並未出現明顯變化，顯示資金對科技產業的信心。隨著AI應用與半導體需求持續擴張，投資人若欲參與美股科技浪潮，可透過00858，在分散風險的同時，分享半導體與AI產業的成長動能。

永豐投信指出，投資人可依自身風險承受度與現金流需求，先透過ETF參與台股半導體與AI產業的成長，再搭配美股科技相關ETF，將可望掌握全球供應鏈回流與AI應用擴張的契機。另建議進一步建構具股債性質之ETF資產配置組合，有助於在不同市場環境中維持投資韌性，兼顧成長與防禦，達到長期穩健的投資目標。

永豐投信今日07/01發布4檔ETF收益分配期前公告，分別為：

永豐美國500大（00858）
永豐台灣ESG（00888）
永豐ESG低碳高息（00930）
永豐ESG銀行債15+（00958B）

均在07月24日為最後買進日，並將於07月27日進行除息，08月20日發放配息。

按今日淨值計算

00888配息率再次超越18% ！
預計配息金額1.753元；配息率18.47%

00858預計配息金額1.4元；配息率7.67%

00930預計配息金額0.25；配息率5.94%

00958B預計配息金額0.041；配息率5.22%

永豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00888永豐台灣ESG 永豐美國500大（00858） 00930永豐ESG低碳高息 00958永豐ESG銀行債15+ ETF

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